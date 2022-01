Na het winnen van zijn tweede wedstrijdpunt in de derde set slaat kramp toe bij de 24-jarige Amerikaan. Terwijl hij zich op de grond laat vallen om het punt te vieren, begint de pijn in het rechterbeen. Tiafoe laat zien dat hij een echte sportman is en helpt hem overeind te komen.

Derde ronde

Fritz komt in de derde ronde uit tegen Roberto Bautista Agut, die Philipp Kohlschreiber in drie sets versloeg. Mocht Fritz zijn derde ronde winnen, dan zou dat een unicum zijn. De nummer-20 van de plaatsingslijst kwam nog nooit verder dan de derde ronde op een Grand Slam.

