De begeleiding van Nadal had nooit verwacht dat hij een rol van betekenis zou spelen in de beslissende fase van het toernooi, maar kan in Melbourne zondag zomaar als grote overwinnaar en kersvers recordhouder van de baan stappen.

Natuurlijk doet het ertoe of nummer 21 een feit wordt, maar de rentree van Nadal mag nu al als een succes worden gezien en daarmee dwingt hij groot respect af. Bijvoorbeeld bij McEnroe. “Het is haast ongelooflijk, maar we beginnen eraan te wennen wat Nadal iedere keer weer voor elkaar krijgt”, aldus de Amerikaan in zijn rol als analist voor Eurosport.

“Rafa heeft het altijd moeilijk gehad in Australië. Hij kende veel tegenslag en verloor diverse keren als gevolg van fysiek ongemak. Misschien dat hij vroeg in het jaar iets kwetsbaarder is voor blessures of te veel met zijn krachten smijt. Het lijkt nu ook wel alsof hij soms een puntje laat lopen, iets wat hij in het verleden nooit deed.”

Lichaam verzorgen

“Ook neemt hij meer risico met zijn tweede service. Het lijkt me slim om zulke trucjes toe te passen als je wat ouder wordt. Nadal is een van de meest fenomenale atleten die we ooit hebben gezien op een tennisbaan. Het zou in zekere zin treffend zijn als hij doorstoomt en als eerste een 21ste Grand Slam wint, maar ik vind het echt ongelooflijk als hij het ook daadwerkelijk doet.”

Vergeet los van blessures niet dat de klok in het nadeel tikt van Nadal, die inmiddels 35 jaar oud is. Hij wordt er dus niet jonger op, laat staan fitter, en na iedere tegenslag wordt het weer een moeilijker om terug te keren op het ontzettend hoge niveau waarop hij kan tennissen – wat tegenwoordig ook een vereiste is voor nog meer succes.

“Ik denk niet dat ik deze comeback kon plaatsen, hoe graag ik je ook zou vertellen dat ik ook hiertoe in staat zou zijn geweest. Mijn piek lag tussen mijn 25ste en 29ste. Als ik meer kennis had gehad over het onderhouden en verzorgen van mijn lichaam had ik het misschien langer kunnen volhouden”, openbaart McEnroe.

Ene na andere verbazing

“Wist ik maar alles van de optimale manier van herstellen, van het allerbeste voedingspatroon. Spelers nemen nu plaats in een ijsbad voor hun herstel, terwijl ik soms een biertje dronk om mijn spieren een kans op herstel te geven. Alles is veel geavanceerder geworden, overal wordt over nagedacht. Dat is heel anders dan in mijn tijd.”

Als we de verschillen tussen vroeger en nu vergeten, blijft over het respect dat Nadal afdwingt. Ook bij McEnroe. “Rafa blijft me maar verbazen, zoals ook Roger Federer lange tijd heeft gedaan. Roger en Rafa zijn freaks, unieke kampioenen, grootheden."

"Met Djokovic, Federer en Nadal zijn we getuige van het spel van de drie grootste tennissers ooit en ze maken deel uit van dezelfde generatie. Aan de ene kant verbaast niets me meer wat deze toppers doen, aan de andere kant sta ik versteld dat ze op deze leeftijd nog steeds zó goed zijn.”

