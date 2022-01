Nadal in topvorm

Vanwege een voetblessure speelde Nadal sinds Roland Garros, waar hij in de halve finale uitgeschakeld werd door Novak Djokovic, slechts een toernooi. Dat toernooi, de ATP Melbourne, won hij overigens meteen, dus dat de Spanjaard in uitstekende vorm stak was al bekend.

Ad

Binnen het halfuur had Nadal de eerste set al in de zak en alleen in de tweede set sputterde de moedeloze Amerikaan wat tegen. Uiteindelijk had 'Rafa' een kleine twee uur nodig om de klus te klaren. Het was de 70e overwinning voor Nadal op het Australische hardcourt in Melbourne.

Australian Open AusOpen | Berrettini dankzij pilletje naar tweede ronde 25 MINUTEN GELEDEN

Veel twijfel

Na afloop van de partij sprak Nadal met Jim Courier over de afgelopen maanden, waarin de Spanjaard het naar eigen zeggen zwaar had: "De laatste zes maanden waren erg moeilijk voor me. Niet alleen de lockdown was balen, maar daarbij speelde mijn voetblessure die ik al sinds het begin van mijn carriere heb weer op."

"Gelukkig heb ik het allemaal redelijk goed kunnen managen, maar ik kan je vertellen dat twee maanden thuiszitten je niet in de koude kleren gaat zitten. Gelukkig kon ik aan het einde van vorig jaar en begin dit jaar weer wedstrijden spelen, maar ik had veel momenten van twijfel. Ik ben zo blij dat ik nu hier in Australië weer ben, spelend in dit geweldige stadion."

AusOpen | Nadal na zijn zege: "Er waren veel momenten van twijfel"

Tweede ronde

In de volgende ronde treft Nadal qualifier Yannick Hanfmann. De Duitser won in straight sets van de Australiër Thanasis Kokkinakis.

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Berrettini bedankt pilletje na afloop van wedstrijd 30 MINUTEN GELEDEN