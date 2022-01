Dat de Zwitser de Australian Open aan zich voorbij zou laten gaan, was al enige tijd bekend – hij herstelt nog van een knieblessure – maar sinds vanochtend lijkt de kans ook erg groot dat Djokovic ontbreekt op het eerste Grand Slam van het jaar. Zijn visum werd ingetrokken door de Australische minister van Immigratie Alex Hawke.

RECORDJACHT

Nu moet Nadal dus de eer van de Grote Drie hoog zien te houden in Melbourne. Mocht de 35-jarige gravelspecialist uit Mallorca erin slagen om de titel te veroveren, dan zou dat zijn 21e Grand Slam-titel betekenen, een record. Maar hoe kansrijk is de zo vaak door blessures geplaagde Nadal op de Australian Open?

KWARTFINALES

Hoewel de Spanjaard afgelopen week het ATP-toernooi in Melbourne won, tempert Tim Henman de verwachtingen: "In de eerste week kan je een toernooi niet winnen, maar je kunt hem wel verliezen. Als Nadal de eerste week ongehavend door kan komen, dan kan hij met zijn ervaring ver komen. Toch zie ik hem niet verder dan de kwartfinales komen."

BECKER

Boris Becker is het niet eens met de Brit. "Als Nadal meedoet, is hij een van de favorieten", zegt de oud-Wimbledon-winnaar in de Duitse tennispodcast van Eurosport, Das Gelbe vom Ball.

"Roland Garros zal dit jaar zijn hoofddoel zijn, maar daardoor speelt hij hier nu zonder verwachtingen, zonder druk. Hij kan in zijn 21e titel winnen. Als hij er niet van overtuigd was een kans te maken, dan zou hij hier niet spelen."

LOTING

Nadal moet het in de eerste ronde opnemen tegen de Amerikaan Marcos Giron, waarna waarschijnlijk een duel met thuisspeler Thanassi Kokkinakis wacht in de tweede ronde. Mocht de Spanjaard zo ver komen, dan ontmoet hij in de kwartfinale Alexander Zverev. Djokovic was in dezelfde helft van het schema geloot, maar de kans dat Nadal hem in de halve finale zal ontmoeten, lijkt sinds vanochtend een stuk kleiner.

WAAR KIJK JE?

