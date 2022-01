AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam

De 35-jarige Nadal had zelf nooit voor mogelijk gehouden dat hij in de beslissende fase van de eerste Grand Slam in 2022 van de partij zou zijn, maar hij eiste zelfs de hoofdrol voor zich op. En terecht, want wie geschiedenis schrijft, verdient het om in de schijnwerpers te staan.

Nadal keerde nog maar enkele weken geleden terug op de tour – en testte vervolgens positief op corona – na een slepende blessure aan zijn voet, waardoor hij in de tweede helft van 2021 amper tenniste en zelfs twijfelde of zijn loopbaan soms ten einde was. Sinds een nederlaag op Roland Garros kwam hij niet meer in actie, maar nu is hij terug. En hoe. Als recordhouder.

Strijdbaar versus gemopper

Het zag er niet direct naar uit dat Nadal ook de finale naar zich toe zou trekken, want Medvedev deed wat hij al het hele toernooi doet: beter zijn dan zijn tegenstander en op nóg hoger niveau spelen als daar op grote punten om wordt gevraagd. De eerste set won Medvedev zelfs eenvoudig en na een spannende tiebreak had de strijd zomaar gestreden kunnen zijn.

Nadal bleef strijdbaar en langzaam merkte je dat het bij Medvedev ook niet meer vanzelf ging. Ondanks een nog geruststellende voorsprong begon de Rus te klagen over geluiden vanuit het publiek tussen het serveren door en hoe spannender de finale alsnog werd, des te luider het geklaag van Medvedev bij de umpire. Hij wilde dat het publiek tot stilte werd gedwongen. Medvedev wist de rust dit keer redelijk te bewaren en gedroeg zich normaal tegenover de scheidsrechter.

Slijtageslag

Het kan zijn dat Medvedev zich mentaal alsnog gek liet maken, maar wat vooral zijn sporen begon na te laten, was de fysieke strijd. Je zou denken dat Nadal minder en minder wordt na zo’n vijfenhalf uur tennis, maar het was juist het bovenbeen van Medvedev dat begon op te spelen. Enkele keren kwam de fysio op de baan voor een noodzakelijke massage.

Het grootste probleem van Nadal was dat hij handdoeken tekort kwam. De man die tijdens een zware kwartfinale, tegen Denis Shapovalov, al vier kilogram lichaamsgewicht verloor, zweette weer wat af. Af en toe moest zelfs het hardcourt door de ballenkinderen droog gedept worden. Nadal kreeg zijn record dus absoluut niet cadeau en dat maakt het alleen maar mooier.

Nadal voorbij Federer en Djokovic

‘Rafa’ is met 21 gewonnen Grand Slams nu in zijn eentje recordhouder en laat de overige leden van de Grote Drie achter zich. Er wordt ongetwijfeld op gewezen dat Novak Djokovic uit Australië werd gegooid, maar 21 titels win je niet zomaar. Dat zal ook Djokovic toegeven. Roger Federer was vanwege knieklachten eveneens niet van de partij.

Het evenwicht van 20-20-20 is voor nu doorbroken in het voordeel van Nadal, maar de grote vraag voor de nabije toekomst wordt: blijft dat zo? De volgende Grand Slam is Roland Garros en dat is de plek waar koning Nadal in zijn paleis al vrijwel een loopbaan lang op de troon zit.

