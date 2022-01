Nadal oogde na zijn uitstekende 6-3 6-2 3-6 6-1 overwinning op Khachanov erg opgelucht. Een oerkreet verliet zijn mond op het blauwe hardcourt van de Rod Laver Arena.

Zijn opluchting is goed te begrijpen als je weet waar vandaan Rafa Nadal vandaan moest komen. Hij speelde in de vijf maanden voor de Australian Open geen enkele officiele wedstrijd door een voetblessure van de Spanjaard. Door zijn blessure moest hij zowel Wimbleden, de Olympische Spelen en de US Open overslaan.

In The Cube geeft Nadal aan dat veel heeft getwijfeld of hij ooit terug zou keren in het professionele tennis. “Ik twijfelde iedere dag”, zegt Nadal. “Een aantal maanden kon ik soms niet langer dan twintig minuten spelen, op andere dagen 45 minuten en heel soms kon ik twee uur lang trainen.”

Mentaal moeilijk

Nadal heeft in zijn lange tennisleven een aantal keer te kampen gehad met nare blessures. Toch was deze blessure volgens de winnaar van de Australian Open in 2009 het meest lastig. “Blessures zijn een stuk makkelijker te accepteren als je een revalidatieschema hebt. Als je je enkel of pols breekt, weet je dat je drie maanden uit de roulatie bent. Dan heb je een schema waardoor je elke week iets anders traint.”

“Met mijn voetblessure was het veel lastiger. Elke dag ga je naar de sportschool en sta je op de baan, maar je voelt geen verbetering”, zegt Nadal over zijn revalidatie. Ondanks dat de revalidatie mentaal zwaar was voor de inmiddels 35-jarige Spanjaard bleef hij mentaal sterk. “Ik heb de passie, het werk en de strijdkracht behouden, dat is waarschijnlijk waarom ik hier sta. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik geniet van elke dag.

Nadal komt zaterdag in de vierde ronde in actie tegen de Adrian Mannarino (ATP-69). De Fransman behaalde op 33-jarige leeftijd zijn beste resultaat ooit op de Australian Open. Dankzij zijn zege op de als achttiende geplaatste Rus Artem Karatsev. Tweemaal stonden de mannen tegenover elkaar, Nadal won beide ontmoetingen.

