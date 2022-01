De Spanjaard is sowieso hartstikke blij dat het geluk hem na slepende blessures eindelijk eens toelachte in Melbourne, maar moet nu laten zien dat hij zó goed is hersteld dat-ie ook weer topfit is. En dat op zijn 35ste, in aanloop naar de halve finale tegen de opkomende Matteo Berrettini.

Nadal kampte tijdens zijn vijfsetter tegen Denis Shapovalov met een zonnesteek en uitputting. Het was niet zomaar dat hij in aanloop naar de vijfde set vroeg om medische verzorging, zeker niet nu zijn coach Carloys Moya laat doorschemeren hoe diep zijn pupil heeft moeten gaan.

Ad

“Rafa is tijdens de partij vier kilo afgevallen als gevolg van uitdroging. Hij heeft het wel vaker zwaar als de temperatuur serieus oploopt, maar de voorbereiding was perfect en daarom waren we verbaasd dat het kritieke moment van inspanning al na zo’n anderhalf uur wedstrijd was bereikt”, aldus Moya op de radio bij COPE.

Australian Open AusOpen | Als eerste geplaatst duo Schröder/Vink onderuit in finale rolstoeltennis 38 MINUTEN GELEDEN

AusOpen | Nadal stopt comeback Shapovalov net op tijd en plaatst zich voor halve finales

Mentale kracht ondanks zonnesteek

“Er werd van Nadal setwinst verlangd tegen een opponent die op dat moment beter was dan hij. En toch vielen de puzzelstukjes op hun plek. Het spel van Shapovalov verslechterde, terwijl Rafa over voldoende mentale kracht beschikte om tegenstand te blijven bieden”, vervolgde Moya.

“Ik weet dat Rafa het in zich heeft om snel te herstellen van een zonnesteek. Hij zal vast wel eens betere dagen hebben gehad of frisser uit een partij zijn gekomen, maar het fijne is dat hij een extra dag herstel kan inbouwen in aanloop naar de halve finale van vrijdag.”

AusOpen | "Ik ben geen 21 meer" - Nadal opgelucht na zege op Shapovalov

Halve finale als cadeautje

Een halvefinaleplaats is iets wat Moya vooraf absoluut niet voor mogelijk had gehouden. Nadal is nog op de weg terug van een slepende blessure aan zijn voet en kreeg in aanloop naar de diverse toernooien in Australië ook nog eens te maken met een coronabesmetting, die hem weer wat terugwierp.

“Rafa komt altijd terug en is altijd klaar om ten strijde te trekken. Maar de halve finale? Zelfs de grootste optimistisch binnen ons team had daar niet van durven dromen. Eens te meer blijkt dat je Nadal nooit mag afschrijven of onderschatten.”

Onderweg naar mogelijke winst van zijn recordbrekende 21ste Grand Slam-titel moet Nadal in de halve finale zien af te rekenen met Matteo Berrettini, die sinds vorig seizoen op majors alleen verloor – wel drie keer – van Novak Djokovic.

AusOpen | “Je bent corrupt” - Shapovalov gaat tekeer tegen umpire die Nadal tijd gunt

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Medvedev stoort zich aan verschijnen hoofd Auger-Alliassime tijdens service EEN UUR GELEDEN