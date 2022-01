Trainingspot

Zoals wel vaker zijn de eerste paar rondes trainingspotjes voor de grote spelers en dat was ook nu het geval. Nadal stuurde Hanfmann, die in het kwalificatietoernooi nog te sterk was voor de Nederlander Tim van Rijthoven, alle kanten op en kwam geen moment in de problemen. Aan dit soort passingshots kun je wel merken dat Nadal in goede vorm steekt.

AusOpen | Prachtige passing van Nadal laat Hanfmann kansloos

Australian Open Hoogtepunten Sebastian KORDA - Corentin MOUTET - Australian Open Hoogtepunten 22 MINUTEN GELEDEN

Nadal had na afloop mooie woorden over voor Hanfmann, die Nadal toch nog een kleine drie uur heeft beziggehouden. "Ik kende hem, want op Roland Garros had ik al een keer eerder tegen hem gespeeld. Ik weet dat hij een gevaarlijke speler is en zijn winst op Thanasis (Kokkinakis) bewijst dat. Doordat hij al een aantal wedstrijden heeft gespeeld in het kwalificatietoernooi was hij gewend aan de banen. Vandaag liet hij zien dat hij echt beter is dan waar hij nu op de wereldranglijst staat. Hij is een potentiële topspeler en buiten dat een leuke gozer."

Op de vraag of de Spanjaard nu veel werk verricht in de sportschool moet Nadal lachen. "Ik ben echt nooit een sportschooltype geweest. Ik ga liever een echte sport beoefenen zoals golf dan dat ik uren in de sportschool zit. Nu ik een aantal blessures heb gehad met mijn knie en mijn voet ben ik genoodzaakt om er elke dag wel een paar uur aan te besteden, maar het liefst doe ik wat anders", aldus een lachende Nadal.

Australian Open : day 3 - Interview Nadal on court

Khachanov of Bonzi

In de derde ronde treft Nadal wellicht al een geplaatste speler in de vorm van Karen Khachanov. De Rus moet eerst echter nog langs de Fransman Benjamin Bonzi voordat hij zich op kan maken voor het treffen met de 20-voudig grandslamwinnaar.

