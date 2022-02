Na vijf maanden aan de zijlijn te hebben gestaan met een carrière-bedreigende voetblessure keerde Nadal dit jaar zonder verwachtingen terug op de tennistour. Binnen de kortste keren verraste hij in Melbourne vriend en vijand, door zijn tweede titel te veroveren op de Australian Open.

In de finale kwam de 35-jarige Spanjaard terug van een 2-0 achterstand in sets tegen topfavoriet Daniil Medvedev en haalde hij voor het eerst Roger Federer in qua aantal gewonnen Grand Slam-toernooien. Ook de uit Australië verwijderde Novak Djokovic, negenvoudig kampioen in Melbourne, is gepasseerd.

Hoog tijd om deze historische gebeurtenis na te bespreken met commentator Kristie Boogert.

Kristie, behoort de finale Nadal-Medvedev op de Australian Open 2022 bij jouw top5 mooiste becommentarieerde wedstrijden?

Boogert: "Zeker weten. Deze zit in de top5 met onder meer die twee legendarische Wimbledon-finales. Federer-Nadal in 2008 en Federer-Djokovic in 2019, toen de Zwitser twee matchpoints verspeelde. Aan Nadal-Medvedev op de Australian Open kleeft simpelweg dat enorme historische etiket van het nieuwe record voor Nadal.”

"Bovendien is het een comeback op twee niveaus; na blessureleed én na een 2-0 achterstand in sets in de finale. Een comeback binnen een comeback als het ware. Er kwam heel veel samen in die wedstrijd, dus deze partij hoort absoluut thuis in mijn persoonlijke top5.”

Heeft Nadal met het vestigen van een nieuw Grand Slam-record bij de mannen de belangrijkste prestatie in de recente tennisgeschiedenis geleverd?

"Daar kan je niet omheen. Iedereen staarde zich vroeger blind op de 14 Grand Slam-titels van Pete Sampras. Dat was al iets onvoorstelbaars. Toen dat record op Wimbledon 2009 werd verbroken door Federer was dat een WOW-moment. Toen gingen er ineens nog twee spelers voorbij dat record van de Amerikaan en dat was nog waanzinniger.”

"Dat er vervolgens zo'n strijd zou losbarsten om het nieuwe record van Federer en dat hij nu is gepasseerd, is onwerkelijk. Deze mijlpaal had alleen overtroffen kunnen worden als Djokovic vorig jaar de US Open had gewonnen. Dan had hij én het (Calendar) Grand Slam gewonnen én het record gepakt. Dat was nóg historischer geweest.”

"Het is zeer verrassend dat het uiteindelijk Nadal is die als eerste de 21 haalt en ook nog eens door het winnen van de Australian Open, het toernooi waar hij – oneerbiedig gesteld – 'magertjes' heeft gepresteerd met 'slechts' één eerdere titel in 2009. Daar komt nog bij dat hij zo'n beetje klaar was met tennissen en zijn rackets bijna aan de wilgen had gehangen. Toch heeft hij het geflikt.”

Is Nadals eindzege op de Australian Open 2022 de beste comeback ooit in het mannentennis?

"Het doet in ieder geval denken aan de memorabele overwinning van Federer in Melbourne in 2017. Hij was toen ook 35 jaar oud en eveneens een halfjaar uit de roulatie geweest met een (knie)blessure. Dat zag ik toen niet aankomen en leverde ook een emotioneel moment op. De inspanningen van Federer destijds waren niet minder indrukwekkend dan die van Nadal dit jaar. Maar het element van die 21ste Grand Slam-zege geeft de comeback van de Spanjaard wel meer gewicht.”

Is Nadal nu de GOAT bij de mannen?

"Nee, die race is nog niet gelopen. Dat kan je pas zeggen als ze alledrie de rackets hebben opgeborgen. Als je dat nu resoluut zou stellen over Nadal, dan moet je bij wijze van spreken straks als Djokovic Roland Garros wint, de Serviër weer de GOAT gaan noemen.”

Wat kunnen we nog meer van Nadal verwachten in 2022?

"We weten inmiddels hoe kwetsbaar zijn lichaam is. Maar we weten ook dat áls hij op de baan verschijnt… dan is hij ook goed en altijd een serieuze titelkandidaat. Wat hij speelt, daar gaat hij vol voor. De eerste helft van het jaar zal vermoedelijk het belangrijkst blijven voor Nadal. Hij zal al zijn pijlen richten op Roland Garros.”

"Bij winst kan hij daar immers een gaatje van twee majors slaan met Federer en Djokovic. Hij zal niet toegeven daarmee bezig te zijn, maar dat zal toch wel meespelen in het achterhoofd. Kortom, Nadal is voor de rest van het seizoen niet uit te vlakken. Wat we op de Australian Open hebben gezien, was volgens mij geen eenmalige actie.”

