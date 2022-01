Verschillende partijen doen een poging om te bemiddelen voor Djokovic. Uiteraard is er een legertje advocaten beschikbaar, maar ook de Servische ambassade en president Vucic proberen de tennisser alsnog te laten aantreden tijdens de Australian Open.

Eeuwige rivaal Nadal is niet van plan om zijn nek uit te steken voor Djokovic, de huidige nummer één van de wereld. Nadal warmt zich momenteel op voor de eerste Grand Slam van het jaar, niet lang nadat hij zelf werd getroffen door een coronabesmetting.

Spelregels

“Ik leef echt wel mee met Novak, maar we wisten allemaal de spelregels voordat we afreisden naar Australië: een vaccin was verplicht. De wereld heeft genoeg geleden en ik geloof in de wetenschap, daarom heb ik me twee keer laten vaccineren”, aldus Nadal bij een toernooi ter voorbereiding op de Grand Slam.

“Djokovic is vrij om zijn eigen keuzes te maken, net als iedereen. Maar keuzes kunnen gevolgen hebben en die moet je dan accepteren, nietwaar? Ook hij kende de voorwaarden. Als Djokovic hier in Australië wil spelen, wist hij wat-ie moest doen.”

Frustraties

De hele situatie wordt er niet gemakkelijker op omdat Australië zo’n beetje de strengste coronaregels van alle landen heeft. Het eiland probeert zich op die manier – onder meer met strenge lockdowns – te wapenen tegen een grootschalige uitbraak. Dat gaat met ups en downs, maar de harde lijn blijft.

De situatie rondom Djokovic maakt dan ook veel tongen los en de meningen over het standpunt van de nummer één van de wereld zijn over het algemeen negatief. Nadal: “Ik ken niet alle details en dat maakt het moeilijk om een oordeel te vellen, maar ik weet wel dat de laatste twee jaar zwaar zijn voor veel mensen. Ik snap dat Australiërs gefrustreerd zijn.”

