Voor de fijnproevers is Roger Federer waarschijnlijk de grootste aller tijden en inmiddels zwaait Novak Djokovic alweer enige tijd de scepter in het mannentennis, maar niet zij maar Nadal gaat komende zondag in Melbourne dus op voor zijn 21e Grand Slam-titel.

AusOpen | McEnroe vindt dat Nadal wordt vergeten in het grote GOAT-debat

BLESSURELEED

Blessureleed deed de laatste jaren de motor van de man van Mallorca wat sputteren, maar als hij fit is, is hij nog altijd een van de beste spelers in het circuit. Dat bewijst de 35-jarige Spanjaard de afgelopen weken andermaal in Australië. Eerder won hij al het ATP-toernooi van Melbourne en nu staat hij in diezelfde stad in de finale van de Australian Open.

Het is al de 29e grandslamfinale voor Nadal en het wordt zijn zesde finale in de Rod Laver Arena. In slechts een van zijn vijf eerdere finales op de Australian Open wist hij ook daadwerkelijk de titel op te eisen. In 2009 klopte hij Federer in een legendarische vijfsetter.

ONVERWACHTE COMEBACKS

Al vaak werd er openlijk getwijfeld aan een mogelijke comeback van Nadal. Boris Becker vroeg zich hardop af hoe lang men Federer en de Spanjaard nog tennissers konden noemen en ook de speler zelf twijfelde of hij na zijn laatste blessure nog zou terugkeren.

"In het verleden was ik er al eens van overtuigd dat een speler na vijf maanden aan de kant te hebben gestaan geen Grand Slam kon winnen en toen bewees Roger Federer al mijn ongelijk," zei John McEnroe met een knipoog. Destijds (2017) zag hij als coach hoe zijn pupil Miles Raonic in de kwartfinales het hoofd moest buigen voor de Zwitser.

FEDERER

De Amerikaan uitte zich ook over de situatie van Federer. "Het zou ongelooflijk zijn als hij ooit nog een Grand Slam wint. Maar ik zou hem niet op 80% willen zien spelen. Dat Andy Murray nu wel al een tijdje en het is moeilijk om aan te zien."

De Zwitser onderging al meerdere knie-operaties en McEnroe weet dat er ongetwijfeld sprake van slijtage zal zijn. Bovendien is Federer de veertig al gepasseerd. Maar: "Elk toernooi dat hij er niet bij is, missen we hem," vervolgde de Amerikaan. "Hij is de mooiste speler die ik ooit heb zien tennissen."

MEDVEDEV

Of we Federer nog terugzien in op een Grand Slam zal de toekomst moeten uitwijzen, maar Nadal mag zich nu dus opmaken voor een kans op zijn 21e grandslamtitel. Dan moet hij wel afrekenen met Daniil Medvedev.

De Rus die vorig jaar in New York zijn eerste grandslamtitel won, rekende af met Stefanos Tsitsipas. Behalve de eindzege staat er voor Medvedev ook de eerste plek op de wereldranglijst op het spel.

WAAR KIJK JE?

