Kyrgios strandde zelf tijdens de Australian Open in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev (6-7(1) 4-6 6-4 2-6). Desondanks was de Australiër één van de smaakmakers van het toernooi. Met zijn onderhandse services en interactie met het publiek maakte hij van tennis entertainment. Acties die ook terugkomen tijdens zijn dubbelspelpartijen met Thanasi Kokkinakis.

Wanneer Kyrgios op de baan komt, gebeurt er altijd wat . En dat ziet hij te weinig terug bij andere spelers op de baan. “Tennis heeft slecht werk geleverd met het accepteren van persoonlijkheden. Eigenlijk draaide alles de afgelopen tien jaar maar om drie spelers. Daarvoor krijgen we nu de rekening.”

Geen opvolgers

Kyrgios doelt op Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic. Deze spelers zijn respectievelijk 40, 35 en 34 jaar. Het is vanzelfsprekend dat zij ergens de komende jaren afzwaaien. De Australiër ziet niet direct opvolgers die de sport moeten dragen.

Mede daarom komt de sport met een Netflix-documentaire , gebaseerd op het succes van Drive to Surive van de Formule 1. Acht mannelijke en acht vrouwelijke toptennissers worden een jaar gevolgd tijdens onder andere de Grand Slams.

De opnames begonnen rondom de Australian Open. In elk geval Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur en Aryna Sabalenka spelen een rol.

Twee verschillende personalities

Het is de vraag of de sport dit een stap verder gaat helpen. Volgens Kyrgios moet het entertainment vooral op de baan te zien zijn. Als voorbeeld noemt hij zijn partij tegen Medvedev. “Er zijn geen twee andere spelers te vinden die qua personality meer van elkaar verschillen dan wij.”

“Maar er gebeurde wel iets tijdens deze partij. Bovendien lag het niveau sportief gezien hoog. De sport moet dat veel meer omarmen. We hebben nieuwe helden nodig. Anders komen we in de problemen.”

