Beste sets in lange tijd

Nadal begon erg scherp aan de wedstrijd. Hij brak Berrettini in de eerste twee sets meteen bij de eerste mogelijkheid. Zelf was de Spanjaard er ook zeer tevreden over. "De eerste twee sets speelde ik heel erg sterk. Veel beter heb ik in lange tijd niet gespeeld, maar ik wist van tevoren al hoe solide en gevaarlijk Berrettini was. Ik wist dat hij in de derde set alles of niets zou gaan spelen en dat ik op mijn hoede moest zijn."

"Jammer genoeg had ik een mindere game op 4-3 en op dit niveau wordt je dan geslacht. Ik wist dat het daarna overleven was. Ik heb ervoor moeten vechten zoals ik al mijn hele carrière doe. Het betekent heel veel voor me dat ik hier na zoveel jaar weer in de finale sta."

Berrettini

Interviewer Jim Courier vraagt Nadal daarna zijn mening over Berrettini, die een rijzende ster is in de tenniswereld. "Zoals gezegd is Matteo (Berrettini echt een geweldige speler. Vorig jaar haalde hij de finale op Wimbledon en dit jaar dus de halve finale hier in Australie. Hij wordt alsmaar beter en beter en bovenal is hij een goede jongen. Hij heeft een mooie toekomst voor zich."

Zonnesteek

De vijfsetter die Nadal hiervoor speelde tegen de Canadees Denis Shapovalov is hem niet in de koude kleren gaan zitten. De Spanjaard verloor maar liefst vier kilo en had last van het warme weer. "De dag na de wedstrijd tegen Shapovalov voelde ik me al een stuk beter. Ik dacht dat ik een zonnesteek had opgelopen, maar het bleek gelukkig mee te vallen."

"Ik heb eergisteren een korte training van 50 minuten gedaan en dat gisteren opgeschroefd naar anderhalf uur. Soms is het moeilijk als je twee dagen geen wedstrijd hebt, maar deze keer kwam het me goed uit. Gelukkig kon ik me gisteren goed voorbereiden want ik wist dat vandaag voor een grote uitdaging zou komen te staan."

Dicht dak

Op de vraag of Nadal het vervelend vindt dat hij met het dak dicht moet spelen, reageert de Spanjaard bescheiden. "Iedereen weet dat ik meer uit buitenspeler ben dan een indoorspeler, maar met het dak dicht ging het heel goed vandaag. Het stadion ziet er ook dicht geweldig uit en bovendien zorgt het ervoor dat er extra veel geluid is. Het was misschien een nadeel voor mij dat het dak dicht zat, maar aan de andere kant wist ik anderhalve maand geleden geen eens of ik hier wel zou spelen, dus eerlijk gezegd maakt het me niet zoveel uit of ik binnen of buiten moet spelen."

21 grandslamtitels

Ondanks dat Nadal al jaren meedraait in de absolute wereldtop heeft hij 'slechts' één keer de Australian Open gewonnen. De 20-voudig grandslamwinnaar is gebrand om er daar twee van te maken en zo de eerste man te worden met 21 Grand Slam-titels. "Ik wil deze echt nog een keer winnen. De Australian Open is een fantastisch toernooi. Helaas heb ik door blessures soms niet kunnen deelnemen, en andere jaren had ik een geweldige tegenstander tegenover me in de finale, zoals in 2012 toen ik van Djokovic verloor en 2017 tegen Roger. Ik zat er een aantal keer heel dichtbij. Desalniettemin ben ik heel blij dat ik 'm al een keer heb gewonnen in 2009 en ik had nooit gedacht dat ik nog een kans zou krijgen om dit toernooi te winnen. Ik ga vandaag van de overwinning genieten en vanaf morgen gaat de focus vol op de finale."

Tsitsipas of Medvedev

Nadal gaat het in de finale opnemen tegen de Rus Daniil Medvedev of de Griek Stefanos Tsitsipas. De twee zijn op dit moment bezig aan hun halve finale, die live te volgen is op Eurosport 1 of via de streams van discovery+

