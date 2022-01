De nummer drie van de wereld, die droomde van zijn eerste Grand Slam-overwinning en de nummer 1-positie, verloor in drie sets (3-6 6-7 (5) 3-6) van de Canadees Denis Shapovalov . Ik heb een rotweek gehad, vertelde Zverev na zijn eliminatie. Het was verschrikkelijk. Er zijn geen excuses.

Geld

Ad

Wilander twijfelde na het verlies aan de motivatie van Zverev. "Alexander gaf een opvallend antwoord toen hem werd gevraagd naar de opofferingen voor zijn sport. Hij zei dat hij veel weg was van huis, maar dat hij een goede baan had en veel geld verdiende. Ik heb Novak Djokovic, Rafael Nadal of Roger Federer echter nog nooit over geld horen praten."

Australian Open Hoogtepunten De Minaur - Sinner - Australian Open Hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

"Hij moet zich realiseren dat de nummer één-positie niet automatisch naar hem toe komt", vervolgde Wilander. "Het besef moet komen dat hij niet alleen de beste van de wereld wil zijn, maar dat hij er eerst alles aan moet doen om het beste uit zichzelf te halen."

AUSOPEN | Boris Becker: 'Ik weet niet precies wat, maar er gaat iets mis met Zverev'

Eén van Zverevs slechtste prestaties ooit

Ook de kritiek van Becker is niet mals. "Dit was één van zijn slechtste prestaties ooit. Er zat te weinig beweging in zijn spel. Hij speelde zonder passie en was gefrustreerd. In de tweede set had hij kansen om de wedstrijd te keren, maar hij liet te snel zijn schouders zakken."

Becker vond dat het verlies ook niet volledig was te wijten aan de kracht van tegenstander Shapovalov. "Hij speelde goed, maar blonk niet uit. Het algehele niveau van de wedstrijd was te laag. Er was duidelijk iets mis met Alexander. Hij was het hele toernooi niet zo goed als ik hem in het laatste deel van vorig jaar heb gezien."

Oorzaken

De Duitse ex-tennisser zoekt vooral naar oorzaken buitenaf. "Misschien waren er te hoge verwachtingen en is dat hem te veel geworden. Het kan ook zijn dat de afwezigheid van zijn vader hem zwaarder is gevallen dan hij wil toegeven."

“Hij moet nu eerst in de spiegel kijken en bepalen wat er mis is gegaan. Maar ik houd vertrouwen in hem. Hij is een jonge, sterke speler die moet leren van zijn fouten.”

AusOpen | Zverev sloopt racket tijdens één van zijn slechtste partijen ooit

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Zverev sloopt racket tijdens één van zijn slechtste partijen ooit EEN UUR GELEDEN