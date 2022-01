De nummer één van de wereld voegde de daad bij het woord, door zo snel mogelijk na zijn vrijlating koers te zetten naar de Rod Laver Arena om een balletje te slaan. De negenvoudig winnaar van de Happy Slam hoopt jacht te kunnen maken op zijn tiende titel in Melbourne en 21ste in totaal.

Het is een klein wonder dat Djokovic staat waar hij nu staat omdat hem in eerste instantie de toegang tot Australië werd geweigerd. Als de minister van Immigratie anders besluit kan de Serviër nog steeds verwijderd worden uit het land, maar voor nu is het vizier gericht op deelname aan de Grand Slam die volgende week start.

Dankbaar

"Ik ben blij en dankbaar dat de rechter een uitspraak heeft gedaan in mijn voordeel. Ondanks alles wat er de laatste dagen is gebeurd, wil ik hier blijven en meedoen aan de Australian Open. Daar ben ik op gefocust en op niets anders", twittert Djokovic.

"Ik ben hier naartoe gevlogen om mee te doen aan een belangrijk toernooi, dat wordt bijgewoond door fantastische supporters. Ik kan op dit moment niet veel anders zeggen dan: bedankt voor alle steun in moeilijke tijden en alle aanmoedigingen om door te gaan."

Familie

Ook de familie van Djokovic reageerde zeer verheugd. "Dit is de grootste overwinning in zijn carrière. Nog belangrijker dan welke Grand Slam ook", aldus moeder Dijana. "Dit is een politieke kwestie. Al vanaf het eerste moment. Novak dreigde slachtoffer te worden van een twist tussen de staat Victoria en het federale gezag."

