Dat spetterende einde was voor zowel Kontaveit als Muguruza begin 2022 niet veel meer waard, door vroegtijdige uitschakeling in Melbourne. De Estse was dankzij een opmars in de tweede helft van vorig jaar zelfs als zesde geplaatst.

Die status kon ze echter niet waarmaken tegen Clara Tauson. Verre van zelfs. Kontaveit boog na 2-6 4-6 het hoofd, waarmee de kwartfinale waarin ze anno 2020 nog stond ver buiten bereik bleef.

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis.

