Harde klappen vanaf de baseline

Tot nu toe gaat het verdedigen van haar titel Osaka zeer gemakkelijk af. Net zoals in haar eersterondepartij stond de Japanse vaak lachend op de baan en dwong ze haar tegenstandster tot wanhoop met rake klappen vanaf de baseline. Haar spel vanuit het achterveld was zo goed dat ze er een nieuwe fan heeft bij gekregen. Andy Murray was erg te spreken over de klappen van Osaka.

Perfectionist

Na afloop van haar wedstrijd reageerde Osaka opgetogen en blij. "Mijn return liep vandaag heel goed. Het is normaal niet meteen mijn allersterkste punt, maar tijdens de voorbereiding hebben we daar hard aan gewerkt. Ik ben blij dat het vandaag zijn vruchten afwierp."

"Ik ben een beetje een perfectionist, en als ik mezelf ga vergelijken met de Osaka van een paar jaar geleden wordt het niets. Ik probeer dag voor dag en punt voor punt te kijken wat het me brengt. Mijn grootste doel is om het naar mijn zin te hebben en dankzij mijn team lukt me dat tot nu toe heel erg goed. Ik ben ze daar heel erg dankbaar voor."

In de volgende ronde komt Osaka een landgenoot van Brengle tegen in de vorm van Amanda Amisimova.

