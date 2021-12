Paire wordt er moedeloos van dat hij keer op keer positief test op het coronavirus. Wellicht gaat het om restanten van dood virus, want het is bijna niet voor te stellen dat er tijdenlang positieve testresultaten volgen bij een topfitte sporter die hooguit minimale symptomen vertoont.

Maar daar heeft Paire nu niets aan. De Franse tennisser – voormalig toptwintigspeler – moest zich al terugtrekken bij de US Open van 2020 en kon kort daarna ook niet meedoen aan de Hamburg Open. Telkens was een positieve test de boosdoener.

Ad

“Hallo, mijn naam is Benoît Paire en ik ben voor de 250ste keer positief getest op corona”, deelde Paire via social media. “Ik ben nu wel een beetje klaar met alle coronatoestanden.”

Australian Open AusOpen | Aan welke coronamaatregelen moeten de spelers zich houden in Melbourne? EEN UUR GELEDEN

Voorstander van vaccinatie

“Hoe het met mij gaat? Ik heb een loopneus, maar vanwege alle protocollen op het gebied van corona en alle dagen die ik al in quarantaine heb gezeten, gaat het vooral tussen mijn oren niet zo lekker.”

Om het nog vervelender te maken voor Paire: hij is voorstander van de stevige opstelling van de organisatie van de Australian Open op het gebied van vaccineren en heeft zich zelf laten prikken.

Helaas is zijn deelname aan de eerste Grand Slam van 2022 nu alsnog onzeker, al is er nog wel wat tijd voordat het toernooi 17 januari van start gaat.

ATP Cincinnati | Paire beslist partij tegen Shapovalov op heerlijke wijze

Frustraties

Vorig jaar doorstond Paire in Melbourne een quarantaineperiode van veertien dagen om daarna in de eerste ronde uitgeschakeld te worden. Hij haalde toen wel uit naar de organisatie, en flink ook, omdat de omstandigheden in de hotels ondermaats waren.

De woede-uitbarsting die volgde, was voor de Franse tennisbond reden om Paire niet te laten spelen tijdens Tokyo 2020 waardoor ook olympische deelname in rook opging.

Dit alles speelt ongetwijfeld mee bij de nieuwe frustraties die nu opborrelen. Paire: “Vorig jaar had ik het al zwaar en nu begint het nieuwe seizoen op precies dezelfde manier! Ik ben benieuwd hoe de ATP denkt om te gaan met gevallen zoals de mijne”

Waar kijk je?

De Australian Open vindt van 17 januari tot en met 30 januari 2022 plaats en is te zien op Eurosport. Alle wedstrijden zijn live te volgen op discovery+

Australian Open AusOpen | Osaka na lange afwezigheid klaar om titel te verdedigen in Melbourne GISTEREN OM 11:40