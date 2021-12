Nadal gaf via Twitter extra uitleg over zijn situatie. Hij geeft aan dat de positieve test zal leiden tot een flexibele kalender en er nog wordt gekeken naar de opties wat betreft toernooien. Inmiddels zit de gravelkoning in zelfisolatie in zijn eigen huis.

Nadal geeft aan dat hij tijdens zijn bezoek aan Koeweit en Abu Dhabi elke twee dagen getest is en dat al deze tests een negatief resultaat gaven. De laatste test was vrijdag, waarvan de uitslag een dag later beschikbaar was.

Nadal zegt een aantal onplezierige momenten te hebben doorgemaakt sinds zijn negatieve test, maar hij heeft goede hoop beetje bij beetje sterker te worden. Hoe de voorbereiding op de Australian Open eruit gaat zien, is vooral afhankelijk van hoe Nadal zich de komende tijd voelt.

De positieve test komt vlak nadat Nadal na lange tijd zijn rentree maakte op de ATP Tour. De twintigvoudig grandslamwinnaar was maanden afwezig vanwege een slepende voetblessure, waarvoor een operatie nodig was.

Nadal verloor bij zijn comeback een demonstratiewedstrijd van Andy Murray en werd op het toernooi van Abu Dhabi uitgeschakeld door Denis Shapovalov. Desondanks noemde hij het een positieve start van de voorbereidingen in de richting van de Australian Open.

De Australian Open begint op 17 januari en is live te zien op Eurosport en zonder reclame op discovery+

