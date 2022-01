GRAND SLAM

Natuurlijk is de mogelijke 21e grandslamtitel het belangrijkste narratief richting deze finale. Dat was het toevallig ook de vorige keer dat Daniil Medvedev in een grandslamfinale uitkwam. Toen was het niet Nadal, maar Novak Djokovic die aan de andere kant van het net stond.

In het Arthur Ashe Stadium stak de Rus een stokje voor een recordbrekende zege van Djokovic. Met driemaal 6-4 won hij destijds de finale en voorkwam hij daarmee niet alleen dat de Serviër zijn 21e grandslamtitel boekte, maar ook dat hij een ware 'grand slam' - in een kalenderjaar alle grand slams winnen - op zijn naam kon schrijven.

HEAD-TO-HEAD

Nadal en Medvedev ontmoetten elkaar al vier keer eerder. In drie van die duels was het de Spanjaard die aan het langste eind trok, waaronder de finale van de US Open in 2019. Wel won de huidige nummer twee op de wereldranglijst in 2020 het laatste duel tussen de twee. In de halve finale van de Nitto ATP Finals in Groot-Brittannië was Medvedev te sterk.

Beide spelers kunnen dus uit de eerdere ontmoetingen vertrouwen putten.

WOEDEUITBARSTINGEN

Hoewel zijn finaleplaats anders doet vermoeden, verloopt dit toernooi niet alles op rolletjes voor Medvedev. De lange Rus barstte al enkele keren uit in woede en ook in de halve finale tegen Stefanos Tsitsipas was het raak. Medvedev stoorde zich aan het constante coachen van papa Tsitsipas en hij haalde verhaal bij de Spaanse umpire. Toen die geen sjoege gaf, vroeg Tsitsipas zich hardop af hoe je zo slecht kon zijn in een halve finale.

Eerder liet hij zijn onvrede de vrije loop in zijn duels met Nick Kyrgios, die wel erg luidruchtig de steun kreeg van het thuispubliek, en de Amerikaan Maxime Cressy, die wel erg veel geluk had. Na de halve finale trok de Rus wel het boetekleed aan en verontschuldigde hij zich voor zijn gedrag.

COMEBACK

Nadal liet ook zijn emoties de vrije loop na zijn gewonnen halve finale. Het doet de Spanjaard overduidelijk veel dat hij na al zijn blessureleed weer terug aan de top is. Meer dan vijf maanden stond Nadal langs de kant met een voetblessure en vaak twijfelde hij of hij er ooit weer bovenop zou komen.

In tegenstelling tot Ashleigh Barty in het damestoernooi bereikten beide heren hun finale niet zonder kleerscheuren. Nadal leek kopje onder te gaan tegen de Canadees Denis Shapovalov en diens landgenoot Felix Auger-Aliassime dreef op zijn beurt bijna Medvedev tot het uiterste. Of de eerdere uitputtingsslagen zich zullen wreken in de finale, zal moeten blijken. Vooral voor het gebutste, 35-jarige lichaam van Nadal zal het weleens kunnen doorwerken richting finale.

WAAR KIJK JE?

