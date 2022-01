OPPERMACHTIG

Er lijkt dit jaar geen maat te staan op Ashleigh Barty in Melbourne. Ze verloor nog geen set en zelfs de games die ze aan haar tegenstanders afstond zijn gemiddeld op één hand bij te houden. Wel werd ze in haar partij in de vierde ronde tegen Amanda Anisimova voor het eerst na 63(!) service holds op rij weer eens gebroken.

Het spel van Barty kent weinig zwakke plekken. Ondanks haar lengte beschikt ze dus over een uitstekende service. Vooral de variatie in haar opslagen kan tegenstanders op het verkeerde been zetten. Ze kan de bal hard door het midden slaan, maar weet de bal ook naar buiten te plaatsen waar ze wil. Mocht de bal dan toch terugkomen, kan Barty met haar geweldige backhand slice en sterke forehand de rally alsnog naar haar hand zetten.

BARTY PARTY

Op voorhand leek Madison Keys, haar tegenstander in de halve finales, met haar harde slagen een lastige horde voor de mondiale nummer één te kunnen zijn, maar ook de Amerikaanse werd in korte tijd aan de kant geschoven (6-1 6-3).

Keys' landgenote Danielle Collins houdt er ook van om van achteruit haar opponente met harde klappen onder druk te zetten. Als het haar lukt om daarmee Barty op haar backhand vast te pinnen en te voorkomen dat ze haar backhand slice kan inzetten, dan liggen er kansen voor de Amerikaanse. Makkelijk zal dat echter niet zijn.

COLLINS BETER DAN OOIT

Het is sowieso al bijzonder knap dat de 28-jarige Collins nu alweer in de finale van een Grand Slam staat. Nadat ze al tijden werd gekweld door heftige pijnscheuten, werd er vorig jaar bij een operatie een cyste ter grootte van een tennisbal uit haar eierstokken gehaald. Dat de Amerikaanse een pittige tante is, toonde ze een paar jaar geleden wel aan met de manier waarop ze haar toenmalige coach, de Nederlander Stijn de Gier, op de baan op zijn ongelijk wees.

Sinds haar operatie oogt Collins bevrijd en speelt ze beter dan ooit. Ze won haar eerste twee WTA-titels - in het begin van haar carrière was ze vooral actief in het universiteitscircuit in de Verenigde Staten - en ook in Melbourne maakt ze weer veel indruk.

STRIJD

Alleen in de vierde ronde tegen Elise Mertens verloor de als 27e geplaatste Collins een set. In haar halve finale was ze oppermachtig tegen de acht jaar jongere Iga Swiatek. De Poolse moest het op alle fronten afleggen en verloor uiteindelijk betrekkelijk kansloos met 6-4 en 6-1.

Ondanks de overtuigende manier waarop ze de finale bereikt heeft en de enorme steun van het thuispubliek, blijft Barty op haar hoede voor haar volgende tegenstandster: ''Ze strijdt altijd. Ook als ze niet haar beste tennis speelt, vindt ze een manier om te winnen door te vechten."

