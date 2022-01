Eenmaal verlost van de allesoverheersende soap rondom Novak Djokovic in de rechtbank, kon vanaf speeldag 1 eindelijk het vizier gericht worden op de tennisbaan. De bovenste speelhelft — zonder de gedeporteerde Serviër dus — heeft een halve finale opgeleverd tussen zevende reekshoofd Matteo Berrettini en de als zesde geplaatste Rafael Nadal. Onderin het schema staan nummer twee Daniil Medvedev en zijn aartsrivaal Stefanos Tsitsipas oog in oog vrijdagochtend.

“Het was ook leuk geweest als de nóg jongere garde, met spelers als Jannik Sinner, Denis Shapovalov en Felix Auger-Aliassime, de halve finale had bereikt”, stelt Eurosport-commentator Kristie Boogert, terugkijkend op de kwartfinalisten in Melbourne Park. “Maar eigenlijk kon er geen verkeerde speler doorgaan naar de halve finale. Ze hadden allen een mooi verhaal.”

Medvedev

Medvedev, de hoogst genoteerde speler in afwezigheid van Djokovic, heeft een bijzondere route afgelegd richting de halve eindstrijd. Zo ontdeed de Rus zich onder anderen van Nick Kyrgios, Botic van de Zandschulp en de kersverse service/volley-specialist Maxime Cressy, alvorens een matchpoint te overleven in een bloedstollende vijfsetter tegen Auger-Aliassime in de kwartfinale.

“Hij was tot een paar jaar terug mentaal heel kwetsbaar en latent is het nog aanwezig dat hij om kleine dingen van slag kan raken. Tegen Kyrgios en de lastige service/volley-speler Cressy waren er momenten dat hij het mentaal zwaar had, maar hij leek daar op voorbereid te zijn en is heel goed met alle lastige situaties omgegaan. De emoties bewaarde hij steeds knap voor na de wedstrijd”, aldus Boogert, die vooral onder de indruk was van het niveau van de regerend US Open-kampioen tegen Van de Zandschulp in de derde ronde (6-4 6-4 6-2).

“Dat was zijn beste wedstrijd dit toernooi. Tegen veel andere hoger genoteerde tegenstanders had Botic die dag kunnen winnen. Maar Medvedev was na hun eerdere ontmoeting in New York nu op de hoogte van het gevaar van de Nederlander en liet geen verslapping toe.”

Tsitsipas

Het rijtje opponenten en resultaten aflopend, komt Boogert tot de conclusie dat Medvedev – vorig jaar verliezend finalist in Melbourne – stevig getest zal aantreden tegen Tsitsipas in de halve finale.

“Hij heeft qua speelstijl steeds een ander type tegenstander gehad, onder wie een excellerende Auger-Aliassime in de kwartfinale. Met oog op zijn volgende partij is het goed voor Medvedev dat hij zo op de proef is gesteld, want als er iemand foutloos speelde, dan was het Tsitsipas tegen Sinner.”

Zijn masterclass herhalen tegen Medvedev zal een hels karwei worden, voorspelt Boogert. “Doe het nog maar een keer. En dan tegen iemand die vele malen vaster is dan de jonge Sinner. Tsitsipas moet de bal blijven opzoeken en wil ook de bal in de opsprong blijven nemen. Medvedev vindt het niet erg als de rally wat langer duurt en krijgt bovendien een target op het moment dat Tsitsipas veel oploopt.”

Elleboog

De klinkende 6-3 6-4 6-2 overwinning op Sinner maakt niet dat het hele toernooi voortvarend is verlopen voor Tsitsipas, die opmerkelijk genoeg tijdens het afgelopen off-season nog een elleboogoperatie onderging. “Ik had best wel wat zorgen over zijn fysieke staat na zo’n medische ingreep, maar hij heeft toch heel goed zijn mogelijkheden ingeschat en is gegroeid in het toernooi. Hij is getest zonder écht in gevaar te komen”, oordeelt Boogert, onder de indruk van het spel van de Griek, maar sceptisch over de weg die de nummer vier is ingeslagen de afgelopen seizoenen.

“Tsitsipas kan rekenen op de steun van de grote Griekse gemeenschap in Melbourne, maar hij is over het algemeen de laatste tijd zijn gunfactor wel een beetje kwijtgeraakt. Dat komt door zijn stoïcijnse gedrag en de af en toe overdreven ingewikkelde antwoorden die hij geeft. Er is niets spontaans meer aan hem. Soms moet je iets drie keer afspelen om te begrijpen wat hij zegt. Hij moet dus een beetje oppassen om de fans niet te verliezen.”

Berrettini

Waar Tsitsipas vorig jaar de finale bereikte op Roland Garros (nederlaag tegen Djokovic), stond Berrettini in de titelstrijd op het heilige gras van Wimbledon (eveneens verlies tegen Djokovic). Eerder haalde de Romein al de halve finale op de US Open in 2019. Boogert geeft toe verrast te zijn door de groei van de huidige nummer zeven van de wereld.

“Toen hij zich een paar jaar terug meldde op 23-jarige leeftijd, vroeg ik me af of hij een blijver zou zijn. Dat is absoluut gebleken. Vorig jaar was lastig voor hem, met een vervelende buikspierblessure, maar toch eindigde hij het seizoen dik in de top10. Hij kan verwoestend tennissen met zijn fantastische service en gigantische forehand. Met zijn backhand slice heeft hij ook de nodige variatie in zijn spel. Hij probeert zich bovendien steeds verder te ontwikkelen.”

Berrettini verloor in 2021 op de Grand Slam-toernooien alleen van Djokovic en tot dusver is op de Australian Open nog niemand in staat gebleken de inmiddels 25-jarige hardhitter een halt toe te roepen. Van een simpele doortocht kan echter niet gesproken worden.

“Hij begon het toernooi met maag/darmklachten en het is eigenlijk geen moment soepel gegaan daarna. Hij heeft ook enorm veel energie verspeeld in loodzware vijfsetters tegen Carlos Alcaraz en Gaël Monfils. Al heeft hij nu twee dagen rust kunnen genieten, vraag ik me af of die slijtageslagen hem misschien gaan opbreken tegen Nadal.”

Nadal

Die twee dagen rust kwamen ook voor de man uit Mallorca als godsgeschenk, nadat hij op zijn beurt in de kwartfinale tot het uiterste werd gedreven door Shapovalov. De Canadees hield de 35-jarige Nadal 4 uur en 8 minuten op de baan, maar de vechtjas bleef als vanouds op de been.

“Ik had even mijn twijfels tijdens de wedstrijd of Nadal het fysiek vol kon houden, zeker toen op een gegeven moment de dokter op de baan kwam”, erkent Boogert. Of die ontmoeting de ideale test was voor Nadal is twijfelachtig.

“Shapovalov is een heel specifieke en grillige speler. Hij is een showman en bluffer, die bovendien linkshandig is. Hij was fantastisch in die vijfsetter tegen Nadal, maar Berrettini heeft zijn emoties meer in bedwang dan Shapovalov en is een stuk minder wisselvallig”, legt Boogert uit, ook rekening houdend met de opgedane ervaring van Berrettini sinds zijn enige eerdere ontmoeting met Nadal (nederlaag in straight sets in de halve finale op de US Open 2019).

Fragiele backhand

“Hij heeft nu de ervaring van het spelen in de finale op Wimbledon. Nadal is ook een aantal jaar ouder en mist wat wedstrijdritme na vijf maanden afwezigheid van de tour. Ik verwacht dat de Spanjaard zijn beste wedstrijd van het toernooi zal moeten spelen om te winnen van Berrettini.”

Toch denkt Boogert dat Nadal daarin zal slagen. Dat heeft grotendeels te maken met de fragiele backhand van Berrettini, die onder vuur zal komen te liggen van Nadals forehand en opslag.

De koning van het gravel won ‘slechts’ één keer de titel op de Australian Open (2009), heeft vier finales verloren en talloze blessures opgelopen down under. Dit jaar reisde de veteraan af naar Australië, nadat hij bijna een half jaar uit de roulatie was geweest met een chronische voetblessure en precies op tijd herstelde van een stevige coronabesmetting. Dat Nadals verwachtingen op voorhand laag waren, vindt Boogert dan ook volkomen begrijpelijk.

“In het verleden is het vaak onterecht geweest dat Nadal zich zo in de underdogpositie manoeuvreerde. Maar gezien zijn afgelopen dramatische jaar, waarin hij Wimbledon, de US Open en de Olympische Spelen moest laten lopen, heeft hij daar nu wel echt recht op. Ik geloof dat hij veel twijfels heeft over de toekomst en zich afvraagt hoe lang hij nog mee kan.”

“Dan is het gaaf om te zien dat hij toch weer helemaal meedraait. Het is nog heel ver weg, maar hij maakt gewoon een goede kans op zijn 21ste Grand Slam-titel, waarmee hij Djokovic en Federer in zou halen.”

Voorspelling

De glazen bol van Boogert is duidelijk. “Mijn finale is Medvedev-Nadal, met Medvedev als kampioen. Dat gezegd hebbende zou elke speler die in de halve finale staat een mooie winnaar zijn. Berrettini en Tsitsipas kunnen hun eerste Grand Slam-titel winnen. Nadal kan zijn 21ste major pakken. Medvedev bewijst met winst dat hij een serieuze uitdager is van Djokovic.”

“Ook al is de Serviër er niet bij, zou de US Open en Australian Open achter elkaar winnen een fantastische prestatie zijn van de Rus. Bovendien opent het de race om de nummer één-positie. Het zou heel leuk zijn als dit seizoen een gevecht tot het einde ontstaat om de koppositie op de wereldranglijst.”

