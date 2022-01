Als nummer één van de wereld bezette Djokovic uiteraard het bovenste lijntje in het speelschema, met het nummer 1 achter zijn naam om zijn positie als topseed aan te duiden. Maar minder dan 24 uur voor de start van het toernooi maandagochtend 17 januari Australische tijd kwam er eindelijk duidelijkheid, toen drie rechters unaniem besloten dat de overheid in zijn recht staat om Djokovic te weigeren.

last minute van de Serviër als uitkomst. Aangezien de beslissing pas viel nadat het programma van dag één was vrijgegeven, wisten bijna alle spelers waar ze aan toe zijn. De resterende onzekerheid betrof de tegenstander van Miomir Kecmanovic in de eerste ronde: landgenoot Djokovic of een lucky loser? Het werd lucky loser Salvatore Caruso, nummer 150 van de wereld. Er werd zondag nog een rechtszaak gevoerd in de slepende affaire rondom de geldigheid van zijn visum, met deportatie van de Serviër als uitkomst. Aangezien de beslissing pas viel nadat het programma van dag één was vrijgegeven, wisten bijna alle spelers waar ze aan toe zijn. De resterende onzekerheid betrof de tegenstander van Miomir Kecmanovic in de eerste ronde: landgenoot Djokovic of eenHet werd lucky loser Salvatore Caruso, nummer 150 van de wereld.

Ad

Australian Open AusOpen | “Stilte zodra Djokovic de gym betrad” - Griekspoor vertelt over bizarre situatie 43 MINUTEN GELEDEN

Bofkont Berrettini?

De loting werd reeds op donderdag verricht en heeft geresulteerd in een bovenste kwart waar zevende reekshoofd Matteo Berrettini na Djokovic de hoogst genoteerde speler is. De Spaanse tienersensatie Carlos Alcaraz, als 31ste geplaatst, is ook in dit gedeelte opgedoken. Hetzelfde geldt voor ‘onze’ Tallon Griekspoor , die opent tegen Fabio Fognini.

Twaalfde reekshoofd Cameron Norrie en nummer 17 van de plaatsingslijst Gaël Monfils completeren de pittige bovenste sectie, waar Berrettini vast stiekem al hoopte dat Djokovic het veld moest ruimen.

In 2021 verloor de krachtige Italiaan immers drie keer van de twintigvoudig Grand Slam-kampioen, nota bene steeds op een major — in de kwartfinale op Roland Garros, finale op Wimbledon en kwartfinale bij de US Open.

Het feit dat Berrettini zich op de Australian Open vorig jaar met een buikspierblessure terugtrok voor zijn optreden in de vierde ronde — technisch gezien geen nederlaag — maakt dat Djokovic de enige speler is die van de Romein heeft gewonnen op Grand Slam-toernooien in 2021.

Nadal en Zverev

Het tweede kwart wordt voorgezeten door nummer drie van de wereld Alexander Zverev. De Duitser lijkt af te stevenen op een kwartfinale tegen Rafael Nadal, de kampioen van 2009.

De Spanjaard, winnaar bij één van de voorbereidingstoernooien in Melbourne, is als zesde gerangschikt en zou in de tweede ronde uit kunnen komen tegen wildcard-speler Thanasi Kokkinakis, die in de week voor de Australian Open een primeur beleefde door zijn eerste carrièretitel te pakken in Adelaide, zijn thuisstad. Bekijk de prachtige beelden

De Russische hardhitters Karen Khachanov en Aslan Karatsev en tiende reekshoofd Hubert Hurkacz zijn andere gevaarlijke klanten met plannen om de ex-nummer één van het recordaantal van 21 Grand Slam-titels af te houden.

Zverev zal vooral rekening moeten houden met linke lefty Denis Shapovalov, het veertiende reekshoofd en kersverse winnaar van de ATP Cup met Canada, of het boomlange Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka, nummer 23 op de plaatsingslijst.

Tsitsipas en Murray

Het derde kwart is het terrein van Stefanos Tsitsipas . De Griekse nummer vier van de wereld krijgt in de persoon van Grigor Dimitrov gezelschap van een andere voormalig halve finalist in Melbourne. Ook het Amerikaanse tweetal Taylor Fritz en Frances Tiafoe is neergedaald in deel drie van het speelschema, evenals vijftiende reekshoofd Roberto Bautista Agut.

Tsitsipas, halve finalist in 2021, zou in de vierde ronde uit kunnen komen tegen nummer acht Casper Ruud. De Noor zal dan wel een weg moeten vinden langs eventuele grote obstakels, zoals elfde reekshoofd Jannik Sinner, vijfvoudig finalist Andy Murray (wildcard) en thuisheld Alex De Minaur.

Medvedev, Kyrgios en Van de Zandschulp

Het onderste gedeelte van het speelschema is zoals gebruikelijk voor de nummer twee van de wereld. Anno 2022 is dat Daniil Medvedev, de regerend US Open-kampioen en de finalist in Melbourne bij de editie van vorig jaar.

In de tweede ronde kan de charismatische Rus al stuiten op de ongeplaatste Nick Kyrgios , een potentiële kraker waar reeds reikhalzend naar wordt uitgekeken. Kijkend naar de zaak met een oranje bril springt voor Medvedev een mogelijke derde ronde tegen Botic van de Zandschulp in het oog, een herhaling van de memorabele kwartfinale op de US Open van vorig jaar.

De 26-jarige Veenendaler moet dan wel afrekenen met de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-50) in de eerste ronde, waarna oudgediende Richard Gasquet of 29ste reekshoofd Ugo Humbert wacht.

Rublev

Indien alle geplaatste spelers hun status waarmaken zal het onderste deel van het schema uitmonden in een kwartfinale tussen Medvedev en zijn landgenoot Andrey Rublev, die als vijfde is gerangschikt en het vorig jaar schopte tot de laatste acht (nederlaag tegen Medvedev).

Hij krijgt in zijn zoektocht naar een eerste halve finale op een major tegenstand te verduren van ijzersterke troeven als nummer negen Felix Auger-Aliassime, Dan Evans en voormalig finalist Marin Cilic.

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | “Ik leg me neer bij vertrek uit Australië” - Teleurgestelde Djokovic reageert EEN UUR GELEDEN