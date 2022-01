Hartono kwam tegen Amanda Amisova op een voorsprong van 6-4, 4-2 en kwam in de betreffende game zelfs met 0-30 voor, maar Amisova redde de meubelen en kwam daarna helemaal terug in de wedstrijd. De Amerikaanse maakt het vervolgens af in 4-6 3-6.

Wellicht speelden de zenuwen een rol bij Hartono, die behoorlijk in de belangstelling kwam te staan zodra duidelijk werd dat ze zou debuteren. Het was voor de nummer 191 van de wereld net te veel gevraagd om de partij uit te maken en toen zat het er na krap twee uur helaas op.

De focus van Hartono gaat nu op aansluiting vinden op WTA-niveau. Hopelijk kan deze ervaring haar hierbij van dienst zijn.

