Djokovic kondigde eerder deze week aan op basis van een medische vrijstelling zijn titel in Melbourne te kunnen verdedigen, maar de argumentatie onder die vrijstelling is weggenomen door de douane. Naar verluidt voerde de nummer één van de wereld aan dat hij in de afgelopen zes maanden met corona besmet is geweest, maar dan verlangen de autoriteiten alsnog dat je je laat vaccineren.

Ondanks gebrek aan bestemming van dit feit kan het haast niet anders of Djokovic is niet gevaccineerd. Er dient nog een beroep, al ziet het er slecht uit voor de tennisser. En niet zonder reden, aldus de premier van Australië. “Regels zijn regels, zeker op het gebied van onze grenzen”, aldus Scott Morrison.

Australië keert zich tegen Djokovic

“Het klopt dat het visum van meneer Djokovic is ingetrokken. Niemand staat boven onze regels. Onze strenge regelgeving is cruciaal voor de lage covid-sterftecijfers in Australië en we blijven absoluut waakzaam”, vervolgde Morrison via Twitter.

Morrison kreeg in eigen land de handen op elkaar met deze opstelling, omdat er ook al een jaar of twee geen enkele uitzondering voor Australiërs wordt gemaakt. Australiërs waren boos toen Djokovic welkom was en knikken goedkeurend nu zijn visum is ingetrokken. Uiteraard is het in Servië precies andersom.

“Ik heb onze Novak gezegd dat heel Servië achter hem staat”, aldus president Aleksandar Vucic, die in staat was om contact te leggen met Djokovic. “We grijpen met al onze instanties iedere mogelijkheid aan om ervoor te zorgen dat er per direct een einde komt aan het intimideren van onze beste tennisser ter wereld.”

