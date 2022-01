Van de Zandschulp kent weinig moeite met Struff

Botic van de Zandschulp heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Nederlander, die vorig jaar in New York nog de kwartfinale bereikte op de US Open, liet de Duitser Jan Lennard Struff geen kans: 6-4 6-3 6-2.

Van de Zandschulp had nog nooit een wedstrijd gewonnen op het hardcourt in Melbourne. Vorig jaar ging de geboren Wageninger kansloos onderuit tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, die toen nog qualifier was en nu een van de rijzende sterren in de tenniswereld is.

Zo kansloos als het vorig jaar eraan toeging, zo makkelijk verliep het vandaag. Van de Zandschulp domineerde met zijn harde service en groundstrokes, en de Duitser had daarop de gehele wedstrijd geen antwoord. De Nederlander brak zijn Duitse opponent liefst vijf keer en werd zelf slechts een keer gebroken.

Binnen twee uur was de klus geklaard voor Van de Zandschulp, waarmee hij de tweede Nederlander is die in de tweede ronde staat. Gisteren gaf Tallon Griekspoor al het goede voorbeeld door ook in straight sets knap te winnen van de Italiaan Fabio Fognini.

Van de Zandschulp treft in de volgende ronde de Franse veteraan Richard Gasquet, die op zijn beurt verrassend genoeg te sterk was voor zijn jonge landgenoot, de als 29e geplaatste Ugo Humbert. Die wedstrijd staat gepland in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01:00 uur Nederlandse tijd. Mocht de Nederlander ook zijn tweederondepartij winnen, dan komt hij in de derde ronde hoogstwaarschijnlijk Daniil Medvedev tegen.

Tijdens de US Open van vorig jaar kwamen de twee elkaar ook al tegen in de kwartfinale toen de Rus in vier sets wist te winnen. Medvedev zou uiteindelijk het toernooi winnen, maar zijn enige setverlies was dus tegen van de Zandschulp.

Grote opluchting bij Raducanu na winst in eerste driesetter

Emma Raducanu kan het sprookje van de US Open nu al niet meer herhalen. Ze verloor namelijk een set en speelde voor het eerst op een Grand Slam een driesetter, die ze wel naar zich toetrok. Het was niet apart dat er een derde set nodig was tegen Sloane Stephens, maar het scoreverloop was dat wel: 6-0 2-6 6-1.

Raducanu had amper zeventien minuten nodig om de eerste set te winnen. Misschien wel tegen alle verwachtingen in begon de Britse, die sinds het winnen van de US Open wat tegenslagen heeft gekend, furieus aan de partij. Stephens speelde juist zeer ondermaats, zeker als je bedenkt dat ze veel meer ervaring heeft. De Amerikaanse is 'al' 28 jaar.

Stephens won alleen al in de lange eerste game van de tweede set meer punten dan tot dusver: 9 om 4. Op één of andere manier slaagde de Amerikaanse erin om daar op voort te borduren en de stand in sets gelijk te trekken, maar daarna viel het toch snel weer de kant op van de nog altijd pas negentienjarige Raducanu.

De ene winnares van de US Open schakelde daarmee de andere winnares van de US Open uit in de eerste ronde. Het kon niet anders… Wie een spannende beslissende set had verwacht, kwam echter bedrogen uit. Raducanu brak snel naar 2-0 na een afzwaaier van Stephens, waarna het in feite gedaan was met het verweer van de Amerikaanse

De overwinning in nog maar de eerste ronde leek Raducanu veel te doen, want het scheelde weinig of er vloeiden tranen. De Britse liet na het gewonnen laatste punt haar racket op de grond vallen. Een mix van blijdschap en opluchting maakte zich meester van Raducanu, die plots te kampen heeft met ongekende verwachtingen van al haar recente ontdekkers waaronder de roddelpers en vele tienduizenden online volgers.

Murray door na zinderende clash met Basilashvili

Andy Murray heeft zich na een lang gevecht geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Schot rekende in vijf sets af met de Georgiër Nicoloz Basilashvili. 6-1, 3-6, 6-4 6-7 (5), 6-4.

Het is de tweede keer in een week dat Basilashvili zijn meerdere moet erkennen in de 34-jarige Schot. Vorige week was de drievoudig grandslamwinnaar ook al te sterk voor de Georgiër in het ATP-toernooi van Sydney. Ook toen had Murray een beslissende set nodig om Basilashvili van zich af te schudden, en dat was nu in Melbourne dus niet anders.

Murray begon de wedstrijd waanzinnig. Hij schoot als een komeet uit de startblokken en pakte de eerste set in minder dan een half uur. Daarna ging de wedstrijd op en neer. Beide spelers wonnen telkens een set en dus zou een vijfde set de beslissing moeten gaan brengen. In de vijfde set brak de Schotse veteraan bij de eerste mogelijkheid de service van Basilashvili, maar leverde deze break weer in bij een 4-2 stand. Toen Murray op 5-4 0-40 voorkwam op de service van de Georgiër was het bij het derde matchpoint raak.

Tsitsipas moeiteloos naar volgende ronde na zege op Ymer

Stefanos Tsitsipas heeft zich probleemloos verzekerd van een plekje in de tweede ronde van de Australian Open. De als vierde geplaatste Griek was Mikael Ymer uit Zweden in drie sets de baas: 6-2 6-4 6-3.

De fanatieke Griek hoopt het dit jaar nog beter te doen en heeft daar door het niet meedoen van de Serviër Novak Djokovic een goede kans voor. Tsitsipas kan door het ontbreken van de nummer één van de wereld Zverev of Medvedev pas in de finale treffen. Het begin is in ieder geval goed voor 'Tsitsi.' In zijn wedstrijd tegen Ymer kwam hij eigenlijk nooit echt in de problemen en was het vanaf de eerste bal duidelijk wie er ging winnen.

Tsitsipas, halve finalist in Melbourne in 2019 en 2021, gaat het in de volgende ronde opnemen tegen de Argentijn Sebastian Baez, die op zijn beurt in vijf sets te sterk was voor de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas.

Rus legt het in match tiebreak af tegen Zidansek

Arantxa Rus is uitgeschakeld op de Australian Open. Na een zenuwslopende partij, waarin de Nederlandse onder andere drie matchpoints wegwerkte, kwam Rus net tekort tegen de Slowaakse Zidansek: 3-6 6-3 7-6(8).

Het leek allemaal crescendo te verlopen voor de 31-jarige Rus. Ze pakte de eerste set overtuigend met 6-3 en kwam meteen in de tweede set een break voor. Toen ze de kans had om op 3-0 te komen en dat niet lukte, keerde de wedstrijd. Rus ging veel meer fouten maken en bracht Zidansek, de nummer 29 op de plaatsingslijst, eigenhandig in de wedstrijd. De Sloveense pakte de tweede set met 6-3 en dus moest een derde set gaan uitmaken wie er door mocht gaan naar de volgende ronde.

Zidansek startte sterk in die beslissende set. Ze brak Rus in de openingsgame en kwam de rest van de set op eigen service totaal niet in de problemen, mede dankzij de foutenlast van de Nederlandse. Toen Zidansek op 5-4 de wedstrijd echter kon uitserveren, ging de motor haperen. Ze kwam nog wel met 40-0 voor, hetgeen haar drie matchpunten opleverde, maar kon die niet verzilveren. Rus sloeg uiteindelijk pas op haar vijfde breakpunt toe. De twee pakten daarna hun eigen service en dus moest een match tiebreak de beslissing gaan brengen.

Medvedev eenvoudig door naar tweede ronde

Daniil Medvedev heeft zich zonder al teveel inspanning geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De als tweede geplaatste Rus had weinig moeite met de Zwitser Henri Laaksonen: 6-1 6-4 7-6 (3).

Nu Djokovic niet meer van start gaat in Australie is Medvedev de hoogstgeplaatste speler. De huidig US-Open kampioen haalde vorig jaar nog de finale in Melbourne, waarin hij uiteindelijk . Door zijn overwinning op Laaksonen plaatst de Rus zich voor de tweede ronde, waarin hij gaat uitkomen tegen het Australische enfant terrible Nick Kyrgios.

Sabalenka komt met schrik vrij tegen Sanders

Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Wit-Russische begon niet sterk en leverde de eerste set in, maar daarna zette de nummer twee van de plaatsingslijst een tandje bij en kon haar Australische opponent Storm Sanders het niet meer bijbenen. De halve finaliste van de US Open van vorig jaar zal in de volgende ronde uit gaan komen tegen de Chinese Xinyu Wang, de nummer 100 van de wereldranglijst.

US Open-finaliste Fernandez strandt in eerste ronde

Leylah Fernandez heeft zich niet weten te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. De jonge Canadese, die vorig jaar nog in de US-Open finale stond en daarin verloor van de Engelse Emma Raducanu, ging in straight sets ten onder tegen de Australische Maddison Inglis.

Italiaanse Trevisan benut bizar matchpoint

Je kunt wedstrijden op veel manieren winnen, maar hoe Martina Trevisan haar matchpoint benut spant de kroon. In een uiterste poging om de bal terug te krijgen over het net geeft ze er een flinke dosis backspin aan, waardoor de bal na de stuit terugkaatst over het net. Haar tegenstandster staat erbij en kijkt ernaar.

Kyrgios geniet van biertje na afloop van eersterondepartij

Er zijn niet veel dingen lekkerder dan een biertje na het sporten. Dat moet Nick Kyrgios ook hebben gedacht nadat hij van een toeschouwer een biertje kreeg aangeboden en daar geen nee tegen kon zeggen. We snappen je helemaal Nick, maar toch lijkt het ons handiger als je nog even goed in training gaat voordat je het in de volgende ronde gaat opnemen tegen Daniil Medvedev.

Dubbele fout voor Cecchinato aanleiding om racket te slopen

Marco Cecchinato is met een racket minder van de baan gestapt na de eerste ronde van de Australian Open. De Italiaan werd moe van zichzelf en na een dubbele fout trad er kortsluiting op. De Italiaan mepte zijn racket kapot op het hardcourt en sloeg wat ervan over bleef tegen een stoel, waarna hij netjes de rommel opruimde. “0-40”, klonk het uit de mond van de umpire, die een waarschuwing gaf. Cecchinato zou uiteindelijk in drie sets verliezen van zijn Duitse tegenstander Philipp Kohlschreiber.

