Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de derde ronde in Melbourne te bereiken. Na een lange vijfsetter, waarin de Nederlander aangaf ook niet helemaal topfit te zijn, moest hij zijn meerdere erkennen in Pablo Carreno Busta. 3-6 7-6(6) 6-7(3) 6-3 4-6.

29 wedstrijden heeft het geduurd totdat iemand Griekspoor op de tennisbaan de baas was. Oké, Rafael Nadal 'won' deze maand ook al van de Nederlander, maar dat was omdat Griekspoor van tevoren moest opgeven door een teenblessure. En ook vandaag speelden een aantal fysieke mankementen hem tijdens de Australian Open weer parten in grote delen van de wedstrijd.

Een pijnlijke schouder weerhield hem van het slaan van constant goede services, iets wat je echt wel kan gebruiken tegen de taaie Spanjaard. Pas in de vierde set noteerde de geboren Haarlemmer zijn eerste ace.

Nadat beide spelers twee sets op het scorebord hadden genoteerd, moest een vijfde set uitmaken wie van de twee zich zou plaatsen voor de derde ronde. Griekspoor hield zich in die beslissende set heel sterk, ondanks dat je kon zien dat hij niet helemaal topfit was. Uiteindelijk brak de Carreno Busta Griekspoor op het juiste moment en was het op het tweede matchpoint raak voor de Spanjaard.

Maar zijn grote vechtlust is iets waaraan Griekspoor zich aan kan vastklampen. Ondanks de lichamelijke ongemakken wist hij twee sets te winnen tegen Carreno Busta, de nummer 21 van de wereldranglijst. De Spanjaard is een uitstekende hardcourtspeler, stond al eens in de halve finale van de US Open en won tijdens de afgelopen Olympische Spelen de bronzen medaille door onder andere Novak Djokovic af te troeven in de verliezersfinale.

Ondanks deze verloren vijfsetter kan Griekspoor dus positief terugkijken op zijn tijd in Australië. Zo haalde hij de kwartfinale van het ATP-toernooi in Melbourne en won hij op de Australian Open in de eerste ronde van voormalig top-10 speler Fabio Fognini.

Nadal via Hanfmann gemakkelijk naar derde ronde

Op zijn route naar een 21e Grand Slam-titel is Rafael Nadal eenvoudig doorgedrongen tot de derde ronde van de Australian Open. De Spanjaard was in straight sets te sterk voor de Duitser Yannick Hanfmann: 6-2 6-3 6-4.

Zoals wel vaker zijn de eerste paar rondes trainingspotjes voor de grote spelers en dat was ook nu het geval. Nadal stuurde Hanfmann, die in het kwalificatietoernooi nog te sterk was voor de Nederlander Tim van Rijthoven, alle kanten op en kwam geen moment in de problemen. Aan dit soort passingshots kun je wel merken dat Nadal in goede vorm steekt.

Nadal had na afloop mooie woorden over voor Hanfmann, die Nadal toch nog een kleine drie uur heeft beziggehouden. "Ik kende hem, want op Roland Garros had ik al een keer eerder tegen hem gespeeld. Ik weet dat hij een gevaarlijke speler is en zijn winst op Thanasis (Kokkinakis) bewijst dat. Doordat hij al een aantal wedstrijden heeft gespeeld in het kwalificatietoernooi was hij gewend aan de banen. Vandaag liet hij zien dat hij echt beter is dan waar hij nu op de wereldranglijst staat. Hij is een potentiële topspeler en buiten dat een leuke gozer."

Op de vraag of de Spanjaard nu veel werk verricht in de sportschool moet Nadal lachen. "Ik ben echt nooit een sportschooltype geweest. Ik ga liever een echte sport beoefenen zoals golf dan dat ik uren in de sportschool zit. Nu ik een aantal blessures heb gehad met mijn knie en mijn voet ben ik genoodzaakt om er elke dag wel een paar uur aan te besteden, maar het liefst doe ik wat anders", aldus een lachende Nadal.

Barty na 52 minuten klaar met Bronzetti

Ashleigh Barty heeft zich zonder moeite te hoeven doen geplaatst voor de derde ronde. De Australische liet er geen gras over groeien en won binnen het uur van de Italiaanse Lucia Bronzetti. Barty moest slechts twee games afstaan tegen de Italiaanse, waarmee ze nu in het toernooi pas drie games heeft verloren. Eerder in het toernooi van de Oekraïense Lesia Tsurenko met 6-0 6-1. Dankzij een paar lange deucegames had ze daar maar liefst 54 minuten voor nodig...

De thuisspeelster gaat het in de derde ronde opnemen tegen een landgenoot van Bronzetti, de nummer 30 van de wereld Camila Giorgi. Na afloop vertelde Barty al op haar hoede te zijn voor haar volgende tegenstandster. "Ze is een geweldige 'ballstriker' en ze is niet bang om vanaf de baseline raken klappen uit te delen. Ik zal mijn hardloopschoenen mee moeten nemen tegen haar. Als ik een beetje ga slicen en wat ga variëren gaan we wel zien hoe het loopt", aldus een kalme Barty.

Osaka dendert door in Melbourne en bereikt derde ronde

Naomi Osaka heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de Australian Open. De Japanse was in iets meer dan een uur klaar met Madison Brengle: 6-0 6-4.

Tot nu toe gaat het verdedigen van haar titel Osaka zeer gemakkelijk af. Net zoals in haar eersterondepartij stond de Japanse vaak lachend op de baan en dwong ze haar tegenstandster tot wanhoop met rake klappen vanaf de baseline. Haar spel vanuit het achterveld was zo goed dat ze er een nieuwe fan heeft bij gekregen. Andy Murray was erg te spreken over de klappen van Osaka.

Na afloop van haar wedstrijd reageerde Osaka opgetogen en blij. "Mijn return liep vandaag heel goed. Het is normaal niet meteen mijn allersterkste punt, maar tijdens de voorbereiding hebben we daar hard aan gewerkt. Ik ben blij dat het vandaag zijn vruchten afwierp."

"Ik ben een beetje een perfectionist, en als ik mezelf ga vergelijken met de Osaka van een paar jaar geleden wordt het niets. Ik probeer dag voor dag en punt voor punt te kijken wat het me brengt. Mijn grootste doel is om het naar mijn zin te hebben en dankzij mijn team lukt me dat tot nu toe heel erg goed. Ik ben ze daar heel erg dankbaar voor."

Bijzondere punten bij Korda - Moutet

Dat dag 3 van de Australian Open niet de dag van de verrassingen was, wisten we al. Maar er gebeurden wel weer genoeg dingen die het publiek liet opveren of de wenkbrauwen deed fronsen. Wat te denken van de wedstrijd tussen de Amerikaan Sebastian Korda en de Fransman Corentin Moutet?

De twee waren enorm aan elkaar gewaagd, produceerden de meest bijzondere punten en moesten uiteindelijk een match tiebreak spelen om te bepalen wie er als winnaar van het veld zou stappen. Dit punt somt wel goed op dat geen van beide spelers wilde verliezen.

Maar er was ook een punt dat zelden is vertoond. Moutet slaat een diepe bal waarvan Korda denkt dat hij uit valt. De Amerikaan beseft op het laatste moment dat de bal van Moutet in is en krijgt zijn racket er nog tegenaan, waardoor die net invalt. Moutet blijft verwonderd achter en Korda wint het punt.

En als je denkt alles gehad te hebben gaat de Fransman ook nog even met een fan op de foto vlak voor de razendspannende match tiebreak. Het is maar een tiebreak van $54.000 dollar, dus wij snappen wel waarom Moutet zo relaxt is...

Wonderlijk dubbelspeltennis met Haase, Rojer en Van de Zandschulp

Een flink Nederlands getint onderonsje heeft tijdens de eerste ronde van de Australian Open wonderlijk dubbelspeltennis opgeleverd. Het punt leek in eerste instantie simpel te worden gewonnen door Jean-Julien Rojer en partner Marcelo Arévalo, maar Botic van der Zandschulp en met name Robin Haase gaven niet zomaar op. Al wordt er getwijfeld of een fan buiten beeld die bal soms terugsloeg…?

Svitolina ontsnapt als tegenstandster door blessure ook niet meer kan serveren

Elina Svitolina heeft onderweg naar de derde ronde van de Australian Open over geluk niet te klagen gehad. De Oekraïense profiteerde onbedoeld van een steeds erger wordende kuitblessure bij Harmony Tan, waardoor ze een soort vrijgeleide kreeg richting de overwinning.

Tan moest opgeven bij een stand van 1-5 in de derde set, toen het zelfs niet meer lukte om onderhands te serveren. Dat was erg jammer voor de Française, die een luis in de pels bleek voor de als vijftiende geplaatste Svitolina. Bij winst had Tan zich gemeld in de top honderd van de WTA-tour. In plaats daarvan strompelde ze geblesseerd en wel richting haar bankje. Haar kuit kon geen gewicht meer verdragen, maar het woord opgeven stond niet in het woordenboek.

Uiteindelijk ontkwam Tan er niet aan om te stoppen. Dat het ernst was, bleek wel uit het feit dat ze de baan uiteindelijk verliet in een rolstoel.

