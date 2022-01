Van de Zandschulp kwam op baan 7 in actie tegen de ervaren Fransman Richard Gasquet. Door een opgave van Gasquet hoefde Van de Zandschulp weinig energie te verspillen.

Van de Zandschulp kwam zoals zo vaak lastig uit de startblokken. De Nederlander, die vorig jaar op de US Open verrassend de kwartfinale bereikte, raakte in de eerste set nooit echt in zijn spel. Een 4-6 setverlies leek hem wel wakker te schudden.

Waar Gasquet en Van de Zandschulp in de eerste set elkaar weinig onder deden, was Van de Zandschulp in de tweede set dominant. De geboren Wageninger pakte overtuigend zijn service games en wist beter te combineren. Hij won de tweede set in 26 minuten, zonder een game te verliezen.

De 35-jarige Gasquet leek fysiek steeds meer moeite te hebben met het tempo van de wedstrijd. De voormalig nummer 7 van de wereld raakte bij aankomst in Australië besmet met het coronavirus en moest in isolatie.

De slechte voorbereiding op het toernooi speelde hem in de derde set nog meer parten. Hij liet ballen lopen en alles wees erop dat hij niet meer terug zou komen in de wedstrijd. Na tien verloren games op rij gaf hij er de brui aan door op te geven. Door de winst van Van de Zandschulp is hij de eerste Nederlander sinds Robin Haase in 2011 die de derde Ronde bereikt op het hardcourt in Melbourne.

Ondanks een verloren eerste set had Van de Zandschulp een redelijk eenvoudig dagje. Hij zal zijn energie wel nodig hebben want in de derde ronde komt hij uit tegen nummer twee van de wereld Daniil Medvedev. De man die hem versloeg op de US Open. Van de Zandschulp was toen de enige man die een set af kon snoepen van de Rus, die het toernooi uiteindelijk zou winnen.

Sabalenka worstelt met service

Nummer twee van de plaatsingslijst bij de vrouwen, Aryna Sabalenka kende na een lastige eerste ronde ook een moeilijke tweede ronde. De Wit-Russin won haar wedstrijd tegen de Chinese Xinyu Wang (WTA-100) wel met 1-6 6-4 6-2, maar sloeg maar liefst 19 (!) dubbele fouten. In haar eerste service game maakte ze zelfs zes dubbele fouten.

Na de wedstrijd gaf Sabalenka aan zich vooral te focussen op de punten waarin haar tegenstander serveerde. "Ik bleef tegen mezelf zeggen dat er genoeg punten zijn om te winnen, ook als je niet kan serveren."

Kyrgios en Medvedev trakteren toeschouwers op show

De wedstrijd tussen Nick Kyrgios en Danill Medvedev was op voorhand al een prachtig affiche. Medvedev, de nummer twee van de wereld en favoriet voor de titel sinds het ontbreken van Novak Djokovic, en Kyrgios de Australische thuisfavoriet die altijd streken uithaalt, maar ook altijd iets extra's lijkt te kunnen geven als het publiek achter hem gaat staan. Helaas voor het publiek in de Rod Laver Arena was het de Rus die met de zege aan de haal ging. 7-6(1) 6-4 4-6 6-2.

In tegenstelling tot andere wedstrijden waar Nick Kyrgios aan de start staat, ging de Australiër nu wel volledig voor de winst. Beide tennissers serveerden uitstekend en zorgde voor mooie, lange rally's. De eerste set ging gelijk op tussen Kyrgios en Medvedev, maar in de tiebreak was de Rus duidelijk de sterkste.

Aangemoedigd door een fanatiek publiek liet Kyrgios zijn hoofd niet hangen. De tweede set verloor hij van de Rus, maar de derde set wist hij knap te winnen. Kyrgios en het publiek vierden de beslissende break in de derde set alsof er een doelpunt was gescoord. In de vierde set was het dan toch Medvedev die de wedstrijd naar zich toe trok. Hij brak zijn tegenstander op 3-2. Toen Kyrgios op 5-2 moest serveren om in de wedstrijd te blijven sloeg de Rus toe en brak weer.

Medvedev was na de wedstrijd niet te spreken over het publiek. De winnaar van de US Open hekelde het geluid tijdens zijn opslagbeurten en het opvallende 'siugeroep'. Volgens Medvedev zaten er mensen in het publiek met een laag IQ. Met deze uitspraak verzekert Medvedev zich van nog meer boegeroep de komende wedstrijden.

Muguruza, Kontaveit, Raducanu Out!

De tweede ronde was voor een aantal opvallende vrouwen het eindstation. Zowel Garbine Muguruza, Anett Kontaveit en Emma Raducanu vlogen het toernooi uit.

De Estische Kontaveit, nummer-zes van de plaatsingslijst, strandde tegen het Deense toptalent Clara Tauson in 6-2 6-4. De nog maar negentienjarige Tauson maakt haar debuut op de Australian Open. Met het bereiken van de derde ronde mag ze trots zijn op haar prestatie.

Ook voormalig finaliste Garbine Muguruza verloor. De Franse Alize Cornet was verrassend te sterk voor de Spaanse: 6-3 6-3. In de persconferentie na de wedstrijd legde ze de vinger op de zere plek. "Het was een moeilijk dag. Ik kwam totaal niet in mijn spel, mijn service liep niet en ik raakte de ballen niet goed. Tactisch maakte ik niet de juiste keuzes en mijn tegenstander was ook sterk. Ik ben verrast met mijn eigen niveau."

De verwachtingen voor Emma Raducanu waren hooggespannen. Groot-Brittannië's nieuwste superster moest na matige uitslagen na haar opzienbarende winst in de US Open bewijzen dat ze echt tot de wereldtop behoort. Tegen Danka Kovinic komt de Britse echter niet uit de verf. Door blaren op haar handen kan ze haar sterke forehand nauwelijks gebruiken. Strijdend ging Raducanu in drie sets ten onder tegen de nummer 98 van de wereld.

Droom Murray in duigen

Britse tennisfans zullen 20 februari 2022 snel willen vergeten. Niet alleen Raducanu vloog uit het toernooi, ook Andy Murray kwam niet verder dan de tweede ronde. De Brit won zelfs geen set tegen de onbekende Japanse qualifier Taro Daniel, die zelfs nog lager dan Murray op de wereldranglijst staat. 6-4 6-4 6-4.

Murray, die dankzij een wildcard in Melbourne mocht starten, won in de eerste ronde nog van de Georgiër Basilashvili (ATP-23) in slopend gevecht. Met de volledige afwezigheid van de voormalige 'grote vier', Nadal, Djokovic en Federer was dit het toernooi waarin hij zijn topstatus opnieuw kon bewijzen. Tegen Daniel kon hij echter geen potten breken.

