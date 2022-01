OSAKA ONDERUIT

Het toernooi verliep tot nu op rolletje voor tweevoudig winnares Osaka, maar vandaag kon ze het niet bolwerken tegen de 20-jarige Amanda Anisimova. De uittredend kampioene begon nog sterk, maar haar Amerikaanse opponent tapte in de tweede set uit een ander vaatje.

De ongeplaatste Anisimova speelde veel agressiever in het tweede bedrijf. Vooral dankzij haar vele winners, over de gehele wedstrijd sloeg ze er twee keer zoveel als haar tegenstandster, nam zij steeds meer het heft in handen. Toch was het Osaka die aan het einde van de derde set een paar keer dicht bij de winst was. Die set bleef echter op service gaan, waardoor er een alles beslissende super tiebreak aan te pas moest komen.

In die tiebreak kwam Osaka al snel een mini-break achter en de Amerikaanse wist die marge te consolideren. Met een ace door het midden besliste Anisimova de wedstrijd in haar voordeel. De jonge Amerikaanse mag het nu opnemen tegen Ashleigh Barty.

BARTY OVERTUIGT

De thuisspeelster kende weinig problemen met Camilla Giorgi (6-2 6-3). De Australische nummer één van de wereld slaagde er ook deze wedstrijd weer in om al haar eigen servicebeurten te behouden. Daardoor waren haar drie breaks door de service van de Italiaanse meer dan genoeg om de winst op te eisen.

Met haar overtuigende spel lijkt Barty vooralsnog de te kloppen speelster in Melbourne. In de eerste twee rondes samen verloor zij slechts drie games en daar kwamen er vandaag dus maar vijf bij tegen de als 30e geplaatste Giorgi.

BERRETTINI VERSLAAT SPAANS TOPTALENT

Ondanks deze uitschakeling van Giorgi (en die van Lorenzo Sonego) was er ook reden tot juichen voor de Italiaanse fans vandaag. Hun grootste hoop bij de mannen, Matteo Berrettini, kwalificeerde zich namelijk wel voor de volgende ronde. Zonder slag of stoot ging het echter niet voor de sterke Italiaan.

Hij stond dan ook niet tegenover de eerste de beste. Carlos Alcaraz is in Melbourne misschien pas als 31e geplaatst, maar de jonge Spanjaard gaat een mooie toekomst tegemoet. Landgenoot en voormalig gravelspecialist Alex Corretja ziet zelfs een toekomstig nummer één in de 18-jarige Alcaraz. Uiteindelijk kwam het ook in dit spektakelstuk tot een super tiebreak. Daarin was Berrettini een maatje te groot voor zijn jonge tegenstander: 10-5.

Andere topspelers in het mannenschema kenden weinig problemen in deze derde ronde. De Duister Alexander Zverev maakte korte metten met de Roemeen Radu Albot en ook Gaël Monfils hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om Cristian Garin in straight sets naar huis te sturen.

NADAL HEEFT HET EVEN MOEILIJK

Rafael Nadal begon uitmuntend aan zijn partij tegen Karen Khachanov en had al snel twee sets voorsprong. Toen begon de motor te haperen, wat hem zijn eerste set van dit seizoen kostte.

Niet alleen speelde Nadal even wat minder, maar het was ook de Rus die met agressief spel en enkele geweldige rally's de kentering forceerde. De 35-jarige Spanjaard was echter op tijd bij de les en in de vierde set was hij andermaal superieur. Met twee breaks trok hij die set en daarmee de wedstrijd eenvoudig naar zich toe.

KREJCIKOVA, SAKKARI EN BADOSA WINNEN

Behalve de nederlagen voor Osaka verliepen de andere damespartijen zoals verwacht. De Tsjechische nummer vier van de plaatsingslijst, Barbora Krejcikova, moest tegen Jelena Ostepenka nog wel diep gaan, maar na de verloren eerst set, zette zij het recht in het restant van het duel. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Victoria Azarenka, die tijdens persconferentie na afloop van haar partij tegen Elina Svitolina een groot compliment kreeg van haar zoontje: "Mama speelde fantastisch!"

Maria Sakkari had duidelijk haar goede vorm uit de vorige ronde meegenomen naar vandaag. Net als in haar vorige partij stond de sterke Griekse slechts 5 games toe aan de Russische Veronika Kudermetova.

Paula Badosa rekende af met haar goede vriendin Marta Kostyuk. Ze had wel bijna twee-en-een-half uur nodig om definitief af te rekenen met de 19-jarige Oekraïense. Hoe hecht de band is tussen de twee speelster bleek wel na de zwaarbevochten strijd. Naast gelukwensen kreeg de Spaanse ook een dikke knuffel van haar verslagen opponente.

NEDERLANDS SUCCES IN DUBBELSPEL

Vandaag kwam er in het enkelspel geen enkele landgenoot in actie, maar dat was in het dubbelspel wel anders en niet zonder succes. Hoewel Robin Haasse en Botic van de Zandschulp onderuit gingen tegen het Spaanse duo Andujar/Martinez, zorgden Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof vandaag voor de juichmomenten voor de Nederlandse supporters.

Vooral de zege van qualifiers Middelkoop en Elen Perez in het gemengd dubbel op het als derde geplaatste koppel Nicole Melichar-Martinez en Robert Farah was een verrassing van formaat. Vorig jaar bereikte de 38-jarige Leerdammer in de herendubbel de kwartfinale.

De 32-jarige zoon van oud-profvoetballer Jurrie Koolhof heeft al de nodige ervaring met dubbelen op Grand Slams - hij stond zelfs al een keer in de finale - en samen met zijn partner Neal Skopski kende hij weinig problemen met de Braziliaans-Duitse-combinatie Monteiro/Altmaier: 6-4 6-1.

