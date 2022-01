Rublev zal zijn kwartfinale van vorig jaar, toen hij verloor van landgenoot en latere finalist Daniil Medvedev, willen verbeteren, en is het toernooi uitstekend gestart. Met 31 winners en slechts een break tegen kwam de als zesde geplaatste Rus geen moment in de problemen tegen Mager, de nummer 65 van de wereld.

In de volgende ronde treft Rublev de Litouwer Ricardis Berankis.

