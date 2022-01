Er volgt maandag pas definitief uitsluitsel over het lot van Djokovic en zijn deelname aan de Australian Open, omdat zijn advocaten niet direct het juiste papierwerk hadden ingeleverd. Slechts op basis van de juiste papieren kan een beroepszaak worden gestart tegen het besluit om de Serviër niet tot Australië toe te laten.

Feitelijk is Djokovic natuurlijk wel in het land, maar hij zit in vrijheidsbeperking en moet op zijn kamer blijven. Dat klinkt niet leuk en dat is het inderdaad ook niet. Schett vermoedt dat Djokovic een paar lange, vervelende dagen tegemoet gaat terwijl hij aftelt naar maandag.

Niet trainen

“Het lijkt me verschrikkelijk. Djokovic kan niet tennissen of zelfs ook maar een andere vorm van training doen. Hij zit opgesloten in een kleine hotelkamer. Het is zeker geen suite. Novak zal zich nog wel eens achter zijn oren krabben”, vermoedt Schett.

Ze vervolgt: “Het wordt drie lange dagen voor Djokovic want pas maandag krijgt hij – en wij allemaal – definitief duidelijkheid over zijn visum. Hij gaat zeker nadenken over wat er staat te gebeuren en wij kennen hem als iemand die tot het laatste moment blijft strijden, niet alleen op de baan.”

Geen medelijden

Wat opvalt is dat er vrijwel geen medelijden is met Djokovic. Zeker niet bij Australiërs, maar weinig bij de gemiddelde sportliefhebber en ook niet bij zijn collega’s op de ATP Tour. Er werd al vol verbazing gereageerd op het nieuws dat er een uitzondering zou zijn gemaakt voor Djokovic en ook nu volgen de steunbetuigingen elkaar niet bepaald op. Rafael Nadal trok zelfs stevig van leer over regels die voor iedereen gelden.

Schett: “De tennissers weten al maanden wat er van ze wordt verwacht als ze willen meedoen aan de Australian Open. Je moet dubbelop gevaccineerd zijn. Die regel geldt voor iedereen en is opgelegd om de wereld te beschermen tegen het virus. Niet alleen Nadal denkt zo over de zaak-Djokovic, maar ook veel anderen. Er wordt over Djokovic niet bepaald positief geoordeeld.”

