Medvedev vindt het prima als het publiek tegen hem is en begrijpt uiteraard dat er wordt gejuicht voor de favoriet, maar ook de tegenstander dient respect te krijgen. En aan respect was een gebrek, zo sprak hij over zijn gevoelens op de baan.

“Die mensen hebben een laag IQ”, luidde de opvallendste zin die Medvedev uitsprak in The Cube van Eurosport. De uitspraken van Medvedev waren best opvallend omdat hij op de baan niet liet blijken zich enorm te storen. Hooguit met een gebaartje hier of daar toen hij al stond te winnen, maar eerder niet.

Geroep voor serveren

“Ik kwam hier om de wedstrijd te winnen en dat is gelukt. Het is gewoon een beetje teleurstellend als het zo onrustig is tussen je eerste en tweede service”, zei de Rus bijvoorbeeld. Hij maakte het nog bonter door bij het verlaten van het court uitgerekend 'Siuuuuu' te kalken op de cameralens. Over die veelgebruikte kreet door het publiek uitte Andy Murray al zijn ongenoegen.

“Vroeger had je mij waarschijnlijk minimaal twee rackets zien slopen op z’n avond, maar nu niet. Ik moest mezelf er echt toe dwingen om kalm te blijven”, vervolgde Medvedev, die daarop tijdens het on-court interview nog maar eens boegeroep te verstuwen kreeg.

Respect

Hij vroeg daarop of er tenminste respect kon worden opgebracht voor interviewer Jim Courier. “Ik ben niet boos, hooguit een beetje teleurgesteld. Je kunt het ook wel een beetje verwachten als je tegen een plaatselijke held speelt. De enkele boeroepers hebben waarschijnlijk toch een laag IQ.”

Medvedev wist Kyrgios in vier sets van zich af te schudden. Het werd 7-6(1) 6-4 4-6 6-2 en juist toen Kyrgios het weer spannend leek te maken door de derde set te winnen, gooide Medvedev een plas water op het aangewakkerde vuur. “Het was best een grappige wedstrijd omdat we allebei een topservice hebben. Ik kan iets meer ballen terugslaan op cruciale momenten en dat was genoeg.”

Van de Zandschulp

“Ik denk dat het niveau van mijn spel prima is, maar Nick is een onvoorspelbare, zware tegenstander en dan kan er altijd van alles gebeuren. Dat is ook waarom we allemaal van tennis houden. Je weet nooit wat het volgende punt brengt.”

Medvede speelt in de derde ronde tegen Botic van de Zandschulp . Je kunt je vanaf nu afvragen of het publiek in die partij op de hand is van de Nederlander. Tegen Medvedev lijkt gezien deze uitspraken op z'n minst de situatie.

