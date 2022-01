De gebeurtenissen rondom Djokovic overschaduwen volledig de aanloop naar de eerste Grand Slam van 2022, want je zou haast vergeten dat er ook nog wordt getennist. Dat gebeurt zonder de Serviër, die Australië uit wordt gezet en zijn titel niet kan verdedigen. Voor de tiende keer winnen, is uitgesloten.

“Djokovic liep hier wel rond, maar je zag hem erg weinig. Hij had alleen maar zijn eigen team om hem heen. Zodra hij de gym of kleedkamer inliep, was het best wel stil. Het was niet dat hij met iedereen aan het knuffelen was en vrolijk gedag zei”, aldus Griekspoor – nog voor de uitspraak van het hoger beroep – in gesprek met Eurosport.

“Djokovic moet zich ook vreselijk voelen. De eerste keer dat ik ‘m hier zag, zag hij er zo slecht uit. Ik weet niet hoe hij slaapt ’s nachts. De Australiërs waren niet heel content met zijn aanwezigheid hier”, vervolgde de Nederlander, die zelf in aanloop naar de eerste ronde wordt geplaagd door een teenblessure

Vaccinatie voor werk en medemens

Griekspoor is van mening dat de door Australië opgestelde regels duidelijk zijn en iedereen hier aan heeft te voldoen om in actie te mogen komen tijdens de Australian Open. “Ik praat er zelf niet veel over, maar lees op Twitter wel wat meningen van spelers die hebben gereageerd en het oneerlijk vinden. Anderen vinden het juist weer mooi dat hij voor zijn zaak besloot te vechten.”

“Regels zijn regels, in mijn ogen. We leven nu eenmaal met corona. Als ik de keuze had, had ik me wellicht ook niet laten vaccineren, maar dan kan ik mijn werk niet meer uitvoeren. We doen het voor ons werk en voor de medemens. Uiteindelijk denk ik dat wij met onze leeftijd en fitheid geen probleem hebben, maar de ouderen onder ons wel.”

Griekspoor neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen Fabio Fognini.

