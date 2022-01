In The Cube gaaf Stosur aan wel emotioneel te zijn over het afscheid. "Nog voor het matchpoint dacht ik: niet gaan huilen, niet gaan huilen."

Stosur vierde haar grootste succes in 2011 toen ze Serena Williams versloeg in de US Open-finale. De Australische die tijdens haar hoogtepunt op de vierde plek van de wereldranglijst stond, is afgezakt naar de 487e plek.

Stosur blijft dit jaar nog wel actief als dubbelspeelster.

