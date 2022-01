Tan moest opgeven bij een stand van 1-5 in de derde set, toen het zelfs niet meer lukte om onderhands te serveren. Dat was erg jammer voor de Française, die een luis in de pels bleek voor de als vijftiende geplaatste Svitolina.

Bij winst had Tan zich gemeld in de top honderd van de WTA-tour. In plaats daarvan strompelde ze geblesseerd en wel richting haar bankje. Haar kuit kon geen gewicht meer verdragen, maar het woord opgeven stond niet in het woordenboek.

Uiteindelijk ontkwam Tan er niet aan om te stoppen. Dat het ernst was, bleek wel uit het feit dat ze de baan uiteindelijk verliet in een rolstoel.

