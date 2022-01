Er zijn voor tennissers twee manieren om daadwerkelijk te mogen meedoen aan de eerste Grand Slam van het jaar. Ofwel door aan te tonen dat sprake is van vaccinatie ofwel door aanspraak te maken op een medisch attest. In het geval van Djokovic is sprake van het tweede.

Het kan daardoor in feite niet anders of Djokovic is niet gevaccineerd. Er bestaat al enige tijd veel onduidelijkheid over het feit of de Serviër is geprikt of niet. Vandaar dat er ook onduidelijkheid bestond over de deelname van de titelverdediger, maar dat laatste lijkt nu opgehelderd.

Ad

Compilatie | Dit zijn de vijf mooiste punten die Djokovic in 2021 maakte

Australian Open Tennis | Volop vraagtekens… 22 vragen waarop we in 2022 antwoord gaan krijgen 31/12/2021 OM 11:48

Medisch attest

Via een boodschap op Instagram brengt Djokovic aan een ieder zijn beste wensen over voor het nieuwe jaar, gevolgd door bevestiging van zijn deelname aan het toernooi in Melbourne. “Ik heb in de vakantie een fantastische tijd gehad met mijn geliefden en vandaag reis ik af naar Australië, op basis van een medisch attest. Kom maar op met 2022!”

Djokovic is negenvoudig winnaar van de Australian Open, die 17 januari begint en krijgt nu de kans om recordhouder te worden als het gaat om gewonnen Grand Slams. Djokovic staat momenteel op twintig gewonnen Grand Slams, net als de geblesseerde Roger Federer en onlangs positief op corona geteste Rafael Nadal.

Djokovic krijgt dus de kans om geschiedenis te schrijven, al was er veel voor nodig om toestemming te krijgen voor een tripje Down Under. De regels om Australië binnen te komen liegen er niet om. Het land gaat zeer streng om met de regels op het gebied van corona en je moet een goede reden hebben om de grens te mogen passeren, waarbij allerlei strenge voorwaarden in acht moeten worden genomen.

US Open | Medvedev: 'Djokovic is de beste speler aller tijden'

Organisatie vereist vaccinatie

Ook Djokovic kan nu op pad. Er is vanuit de organisatie maandenlang benadrukt dat tennissers moeten zijn gevaccineerd, al werd de deur ook geopend voor het verstrekken van medische attesten. Voor zo ver bekend is ‘Nole’ de eerste voor wie zo’n uitzondering wordt gemaakt. Op basis waarvan is onduidelijk, want over het algemeen moet er sprake zijn van een zeer gegronde reden. Denk bijvoorbeeld aan negatieve bijwerkingen in het geval van vaccinatie.

Hoewel het goed nieuws is dat een grootheid als Djokovic kan meedoen, wordt het interessant om te zien welke dimensie de hele coronadiscussie krijgt door dit nieuws.

Australian Open AusOpen | Kyrgios vreest voor absentie Grote Drie en noemt dat een ‘absolute ramp’ 30/12/2021 OM 09:31