AusOpen | Tsitsipas moet ervoor knokken tegen Baez, maar matchpoint is een makkie

Tsitsipas oogt tijdens de eerste week van de Australian Open niet helemaal fris, maar staat wel in de derde ronde. Hij zette zijn Argentijnse tegenstander met 7-6(1) 6-7(5) 6-3 6-4 opzij.

De eerste twee sets namen twee uur in beslag, om maar aan te geven dat Baez goed partij bood. Langzaam maar zeker brak Tsitsipas het verzet van zijn Argentijnse opponent, terwijl zijn elleboog hem ogenschijnlijk niet langer dwars zit.

Maar dat kan schijn zijn. Hoe dan ook eindigde de Griek aan de goede kant van de score en staat hij in de derde ronde.

