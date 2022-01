Kyrgios is Kyrgios en zodra hij de baan betreedt krijg je niet alleen een tenniswedstrijd, maar een heuse show. Er is een reden dat de optredens van Kyrgios inmiddels de omschrijving ‘dierentuin’ hebben gekregen, niet in de laatste plaats van de man die de spotlights graag op zich heeft gericht.

Kyrgios en Kokkinakis waren al te sterk voor de als eerste geplaatsten Nikloa Mektic en Mate Pavic, waarna ook werd gewonnen (7-5 3-6 6-3) van Tim Pütz, die een koppel vormde met Michael Venus. De verliezers hebben met elkaar gemeen dat ze nogal slecht gaan op het gekkenhuis dat hoort bij een tegenstander als Kyrgios.

Vechtpartij

De publieksspeler claimt dat minimaal één lid van de begeleidingsstaf van de Kroaten in de gym met hem op de vuist wilde, terwijl nu ook Venus een stevige duit in het zakje doet. “Het was alsof ik geen tenniswedstrijd speelde, maar in het circus was beland”, aldus de Nieuw-Zeelander tegenover tv-zender 1News.

“Tussen de punten door stonden Kyrgios en Kokkinakis het publiek flink op te hitsen. Ik vond dat niet helemaal oké. Je weet: als het andersom zou gebeuren, is Kyrgios de eerste om er een probleem van te maken. Hij ontplofte al een keertje. Maar als je na een wilde bal een kind in het publiek raakt en snel een racket geeft, ben je alsnog de grote held.”

Klein kind

Venus vervolgt: “Telkens als we gingen serveren, slingerde het publiek van alles naar ons hoofd. Over onszelf, over onze families. Ik begrijp nu wel waarom Kyrgios er altijd zo vroeg uitvliegt en nooit eens laat zien hoeveel talent hij nu echt heeft, want hij heeft het niveau van een tienjarige. Of zelfs nog lager.”



De Kiwi heeft het gevoel dat hij niet de enige is die zo denkt over Kyrgios. “Ik heb echt ontzettend veel berichten gehad, meer dan ooit tevoren. En in veel van die berichten delen mensen dat ze met een soort plaatsvervangende schaamte naar mijn partij zaten te kijken. Ze verontschuldigden zich voor het gedrag van het publiek. Kyrgios is nu eenmaal de held die wordt toegejuicht, dus hij komt overal mee weg, maar ik vind hem verschrikkelijk.”

