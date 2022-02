Nadal is back

Schrijf Rafael Nadal nooit af. Ook niet als hij 35 jaar oud is, een half jaar in de lappenmand heeft doorgebracht, zijn carrière aan een zijden draadje hangt, hij speelt op een toernooi waar hij een horrorverleden heeft en zijn tegenstander met 2-0 in sets voor staat. Een levende legende blijft een levende legende. Dat maakte de illustere Spanjaard dit jaar eens te meer duidelijk in Melbourne.

In afwezigheid van de gedeporteerde Novak Djokovic, rekende Nadal in de finale af met de grote favoriet Daniil Medvedev, nummer twee van de wereld en regerend US Open-kampioen. De overwinning in vijf sets, na een slijtageslag van 5 uur en 24 minuten, markeerde Grand Slam-titel #21 voor de man uit Mallorca. Het betreft een nieuw record in het mannentennis en derhalve een monumentaal moment in de tennisgeschiedenis.

major – ‘zijn’ Roland Garros – de torenhoge favoriet en kan hij zijn voorsprong op rivalen Mits fit, is Nadal bij de eerstvolgende– ‘zijn’ Roland Garros – de torenhoge favoriet en kan hij zijn voorsprong op rivalen Djokovic en Federer verder uitbreiden. Met andere woorden: respect voor de ouderen, want de Grote Drie is nog springlevend en hun onderlinge strijd blijft ook in 2022 dé verhaallijn in het mannentennis.

Barty de onoverwinnelijke

Wie gaat Ashleigh Barty stoppen? De nummer één van de wereld is de stabiliteit zelve en bleef ook met de druk van haar land op de schouders fier overeind. Zonder een set te verliezen stootte de 25-jarige baltovenares door naar haar eerste titel op de Australian Open en derde Grand Slam-trofee in totaal.

major gewonnen, na eerdere eindzeges op Roland Garros 2019 en Wimbledon 2021. Alleen een overwinning op de US Open resteert om het Career Grand Slam te vervolmaken. Bovendien is Barty op dit moment majors dit seizoen is toegestaan. Ze heeft nu op alle ondergronden eengewonnen, na eerdere eindzeges op Roland Garros 2019 en Wimbledon 2021. Alleen een overwinning op de US Open resteert om hette vervolmaken. Bovendien is Barty op dit moment zo veel sterker dan haar collega’s, dat fantaseren over het winnen van alledit seizoen is toegestaan.

Het temperen van de verwachtingen is overigens al begonnen. Direct na het winnen van de titel in Melbourne zei Barty’s coach Craig Tyzzer dat zegevieren op de US Open niet mogelijk is voor zijn pupil. De ballen die gebruikt worden in New York zouden dramatisch zijn voor het fijngevoelige spel van de ranglijstaanvoerder.

Medvedev is verdrietig

Toen Daniil Medvedev een 2-0 voorsprong in sets nam tegen Nadal in de eindstrijd, leek de tweede Grand Slam-zege op rij voor de Rus slechts een kwestie van tijd te zijn. Hij lag op koers om zijn positie als favoriet waar te maken en zijn status als beste hardcourt-speler van het moment te bevestigen. Toen sprong de trein langzaam maar zeker van de rails.

lefty ook nog eens voldoende energiereserves te hebben om een halve dag op de baan te blijven staan en langszij te komen. Geen tweede Grand Slam-titel voor de nummer twee van de wereld dus. Opmerkelijk genoeg was het niet de nederlaag die hem het meeste verdriet deed, maar het Terwijl Medvedevs brein – en op termijn zijn benen – hem in de steek liet, begon Nadal steeds slimmer te spelen en bleek de gelouterdeook nog eens voldoende energiereserves te hebben om een halve dag op de baan te blijven staan en langszij te komen. Geen tweede Grand Slam-titel voor de nummer twee van de wereld dus. Opmerkelijk genoeg was het niet de nederlaag die hem het meeste verdriet deed, maar het vijandige publiek

“Vanaf nu speel ik voor mezelf, mijn familie, de mensen die in mij geloven en alle Russen. Als er een hardcourt-toernooi gepland staat in Moskou de week voor Roland Garros of Wimbledon, ga ik daar spelen. Ook als dat betekent dat ik daardoor Roland Garros of Wimbledon moet missen. Het kind in mij is gestopt met dromen”, zo eindigde Medvedev een inleidende monoloog tijdens zijn persconferentie na de nederlaag tegen Nadal.

De hoop is dat de opmerkelijke uitspraken puur zijn frustratie in het moeilijke moment weerspiegelden en dat het vuur in de entertainer pur sang gewoon blijft branden.

Werk aan de winkel voor de dames

De kwaliteit van Barty staat buiten kijf. De Australische heeft een compleet spel en een breed arsenaal wapens om haar tegenstanders het leven zuur te maken. Er is dus werk aan de winkel voor haar collega’s, die razendsnel met antwoorden zullen moeten komen om kans te maken tegen de Australische.

Dat Barty drie Grand Slam-toernooien heeft kunnen winnen zonder één keer een top10-speelster te hoeven verslaan, is de concurrentie aan te rekenen. Bij dezen dus de oproep aan Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Iga Swiatek, Karolina Pliskova, Paula Badosa, Garbine Muguruza, Maria Sakkari, Anett Kontaveit en Danielle Collins om een stap te maken en Barty serieus uit de dagen.

Ook de op de ranglijst naar plek 85(!) afgezakte Naomi Osaka mag zich aangesproken voelen. Het jachtseizoen is officieel geopend.

Goede start Nederlanders

straight sets onderuit tegen een uitstekend spelende Medvedev, maar zijn niveau was goed genoeg om menig wereldtopper die dag omver te werpen. De 26-jarige man uit Veenendaal kreeg dan ook de complimenten van de Rus en heeft door zijn prestatie de top50 bereikt. De campagne van TeamNL op de Australian Open 2022 was een succesvolle. Botic van de Zandschulp haalde voor het eerste in zijn loopbaan de derde ronde in Melbourne. Daarin ging hij weliswaar inonderuit tegen een uitstekend spelende Medvedev, maar zijn niveau was goed genoeg om menig wereldtopper die dag omver te werpen. De 26-jarige man uit Veenendaal kreeg dan ook de complimenten van de Rus en heeft door zijn prestatie de top50 bereikt.

Ook Tallon Griekspoor maakte indruk, door in de eerste ronde af te rekenen met Fabio Fognini. In zijn volgende wedstrijd ging hij met een reeks fysieke ongemakken tot het uiterste tegen Pablo Carreno Busta, maar moest hij na meer dan vier uur zwoegen in vijf sets buigen voor de Spanjaard. Voor de Haarlemmer was het bereiken van de tweede ronde in Melbourne eveneens zijn beste prestatie tot dusver.

Arantxa Rus bleef helaas steken in de eerste ronde, waar zij werd vergezeld door Grand Slam-debutante Arianne Hartono. De 25-jarige Meppelse kwalificeerde zich voor het hoofdtoernooi en werkte in de eerste ronde bijna Amanda Anisimova uit het toernooi. De jonge talentvolle Amerikaanse wist op het laatste moment orde op zaken te stellen en schopte het vervolgens tot de kwartfinale.

Met deze vier troeven – en hopelijk nog meer qualifiers in de toekomst – heeft Nederland in 2022 serieuze afvaardiging op de majors.

Om over de gouden rolstoeltoppers nog maar te zwijgen. Diede de Groot pakte wederom de titel in het enkelspel en dubbelspel (met Aniek van Koot) en ook Sam Schröder was de beste bij de quads. De 22-jarige Limburger pakte zijn tweede Grand Slam-trofee na eerder succes op de US Open 2020.

