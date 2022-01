Na maanden van discussie en onduidelijkheid is het hoge woord eruit: Djokovic is van de partij in Melbourne. Het is en blijft onduidelijk of de Serviër is gevaccineerd – er is geen enkel bewijs voor – en daar gaan velen nogal slecht op. Ook van zwaar medisch ongemak bij Djokovic is al jaren niets bekend.

Wat in die zin niet meehelpt is dat de overheid in Australië zo’n beetje de strengste coronaregels ter wereld hanteerde en de eigen bevolking hierbij niet ontzag. Er zijn tijdenlang geen uitzonderingen gemaakt, maar Djokovic is nu welkom op basis van een medische uitzondering. Dat zet kwaad bloed.

Kritiek in media

De Australische journaals openen met de kwestie-Djokovic en de kritieken liegen er niet om. Er wordt door sommige medewerkers van journaals al gespeculeerd dat het slechts wachten is op een lek om duidelijk te krijgen op welke manier Djokovic erin is geslaagd om deelname af te dwingen en hoe flexibel er is omgesprongen met de regels, protocollen en voorschriften.

“Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden… Ik denk alleen wel dat als ik zonder vaccinatie om een uitzondering had gevraagd dat dit verzoek was afgewezen”, aldus Jamie Murray, die niet zo ver wilde gaan om hardop te zeggen dat het oneerlijk is. “Ik kan Djokovic alleen maar complimenteren dat het hem is gelukt om mee te mogen doen.”

Onduidelijkheid

Hoewel de organisatie van de Australian Open in een verklaring uitlegde welk proces er is gevolgd, blijft er veel onduidelijk. Grote kans dat het debat over de speciale uitzondering voor de Servische nummer één van de wereld nog wel een tijdje blijft voortduren.

Ook de ontvangst door de supporters wordt een interessante om in de gaten te houden. Volgt er boegeroep? Dat zit er dik in. De gemiddelde Australiër bracht de afgelopen twee jaar grotendeels door in een strenge lockdown en ook het reizen werd stevig aan banden gelegd.

Op de vlakte

“Het is een heel interessante zaak”, reageert Alex de Minaur, de Australische nummer 34 van de ATP-ranglijst. “Het is lastig om er uitgebreid op in te gaan, maar ja, weet je wat? Ik kan alleen maar hopen dat voor andere tennissers die graag een uitzondering wilden precies dezelfde afwegingen worden gemaakt. Ik hoop dat we allemaal in aanmerking komen.”

Sam Stosur vertelt in aanloop naar haar laatste Grand Slam dat het niet de taak van tennissers kan zijn om te twijfelen aan het volgen van medische procedures, terwijl ook Ashleigh Barty aangaf voorlopig nergens vraagtekens bij te plaatsen. “Wij hebben ons vertrouwen geschonken aan de mensen die op basis van kennis en kunde tot een besluit komen. Zij beslissen op basis van voor hen beschikbare info. Dat is het. Meer kan ik er niet van maken.”

Speelruimte

In eerste instantie maakte Tennis Australia als organisator duidelijk dat alleen gevaccineerde tennissers welkom waren, maar later bleek er toch wat meer speelruimte. Er zijn in totaal 26 aanvragen voor uitzonderingen ingediend, waarvan er volgens de laatste berichten 5 zijn toegewezen. De aanvragen zijn anoniem beoordeeld en verder wordt er geen enkele toelichting gegeven.

“De tennissers die aan onze strenge voorwaarden voldoen, hebben een uitzondering gekregen. Het gaat om een handjevol. We kunnen niet zomaar voor iedereen een uitzondering maken. Er is ook niemand voorgetrokken. Er zijn al helemaal geen speciale uitzonderingen gemaakt voor Djokovic”, aldus Craig Tiley namens Tennis Australia.

