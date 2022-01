Hoewel Murray's laatste eindzege alweer dateert van 2019 toen hij het ATP-toernooi van Antwerpen op zijn naam schreef, gelooft Henman dat zijn landgenoot dit jaar weer om de prijzen kan gaan spelen. "Hij is nu een stuk verder dan hij in België was."

Ad

SYDNEY TENNIS CLASSIC

Australian Open AusOpen | "Nadal is altijd een van de favorieten" - Becker blijft Spanjaard zien als kanshebber 2 UUR GELEDEN

Murray bewees dat hij inderdaad weer een speler is om rekening mee te houden, toen hij afgelopen nacht de finale van de Sydney Tennis Classic bereikte. Na zijn zege op de Amerikaanse nummer 25 van de wereld Reilly Opelka mag de Schot zich met zijn nieuwe heup voor het eerst in 27 maanden opmaken voor de eindstrijd van een ATP-toernooi. Het zou zijn 47e titel kunnen worden en ook een plek in de mondiale top-100 lonkt.

MOMENTUM

"Zijn klasse is nog overduidelijk, nu moet hij in vorm zien te raken," gaat Henman verder. "Dat hij nu al enige tijd fit is en daardoor op een constant en hoog niveau kan presteren, helpt hem momentum op te bouwen. Hij zal ervoor blijven gaan en ik zal altijd voor hem supporteren."

MWTC | Nadal verliest van Murray in eerste partij na voetblessure

VIJFSETTERS

Toch betekent dit niet dat Henman veel hoop koestert voor Murray op de Australian Open. "Dan speel je best-of-five-wedstrijden tegen de aller besten van de wereld en moet je ook nog eens op tijd hersteld zijn voor een volgend duel. En dat met een nieuwe heup... Het zou een unieke prestatie zijn."

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Australië trekt visum Djokovic voor de tweede keer in 5 UUR GELEDEN