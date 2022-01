“Het is erg moeilijk om de ontstane situatie goed te begrijpen. Er was een vrijstelling, maar van buitenaf kunnen we er eigenlijk niet over oordelen omdat we niet alle informatie hebben. Ik denk dat iedereen is gebaat bij meer transparantie van de betrokken partijen, zowel van Djokovic als de organisatie. Er speelt nu van alles zonder dat je begrijpt waarom.”

Djokovic bracht in eerste instantie acht uur lang door op het vliegveld van Melbourne voordat duidelijk werd dat er zoveel twijfels waren rondom de medische vrijstelling dat de autoriteiten zijn visum ongeldig verklaarden. Daarop werd hij overgebracht naar een quarantainehotel in de stad.

De advocaten van de nummer één van de wereld bereiden een beroepszaak voor zodat Djokovic alsnog kan deelnemen aan de Australian Open, maar de kans dat dit lukt lijkt minimaal. Uiterlijk maandag wordt meer duidelijk. Australië hanteert al de gehele pandemie zeer strenge regels en daar valt bij de douane niet mee te spotten, zo weet de Serviër nu ook.

Geen fout van Djokovic

Eurosport-expert Corretja staat versteld van de laatste ontwikkelingen die vanuit ‘Down Under’ tot hem komen. “Of je het nu eens bent met die medische vrijstelling of niet, er zijn blijkbaar nog meer spelers die zo’n uitzondering hebben aangevraagd. Alleen wordt over hen niet gesproken. Over niemand! Het is duidelijk dat het alleen maar om Djokovic gaat.”

“Ik denk dat Novak in zijn recht stond om een vrijstelling aan te vragen en als hij die vervolgens ook krijgt, dan moet hij in staat gesteld worden om te tennissen. Het verkrijgen van die vrijstelling is niet Djokovic’ fout”, vervolgt de Spanjaard.

“Als er op de aanvraag een antwoord was teruggekomen in de trant van ‘sorry, maar je moet echt gevaccineerd zijn’ dan had Djokovic de afweging kunnen maken om wel of niet te tennissen, afhankelijk van zijn beslissing om zich wel of niet te laten vaccineren. Wel of geen prik halen is zijn eigen keuze.”

Vrijstelling afgegeven

“We hoeven het nu eigenlijk niet meer over de medische vrijstelling te hebben, want die is afgegeven. Als jij een vrijstelling aanvraagt en die krijgt toegewezen, dan ben je in principe vrij om mee te doen”, oordeelt Corretja. “Over de voorwaarden valt dan weer moeilijk te oordelen omdat we een heleboel informatie niet hebben. Er zou meer transparantie moeten zijn, vanuit iedere hoek. Dus vanuit Djokovic en vanuit de organisatie.”

“Ik denk dat de controverse vooral zo hoog is opgelopen omdat niemand weet wat er nu precies speelt. Het had voor de hele wereld een stuk duidelijker kunnen zijn wat er aan de hand is. De ontstane ophef is slecht voor de reputatie van Djokovic en helpt ook de Australian Open niet. Het is zelfs wereldnieuws.”

“Als we kijken naar de situatie-Djokovic vindt iedereen er iets van, maar op basis van welke informatie? Niemand weet wat de waarheid is. Er wordt vooral van buitenaf geoordeeld. Er is sprake van het worst-case scenario, want we hebben het over deelname van de nummer één van de wereld aan een toernooi in een land met de allerstrengste coronaregels voor zijn eigen bevolking.”

