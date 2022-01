AusOpen | "Wat zou Novak doen?" - Djokovic inspireert Medvedev tot comeback

Titanenduel

De als tweede geplaatste Rus leek down and out toen hij met 2-0 achter stond in sets, maar toonde aan dat hij over een leeuwenhart beschikt en wist de wedstrijd om te draaien, ondanks dat de Canadees nog een matchpoint kreeg in de vierde set. Het was de tweede keer dat Medvedev een 2-0 achterstand in sets om wist te buigen. Eerder lukte hem dat ook al eens op Wimbledon vorig jaar. Marin Cilic was toen het slachtoffer van een Russische comeback.

Ad

AusOpen | Medvedev bereikt halve finale na titanenstrijd met Auger-Aliassime

Australian Open AusOpen | Medvedev bereikt halve finale na titanenstrijd met Auger-Aliassime 2 UUR GELEDEN

Djokovic inspireert

Na afloop reageerde de stoïcijnse Rus spontaan en gevat als altijd. "Ik weet echt niet hoe ik deze heb gewonnen. Ik serveerde gelukkig goed op dat matchpunt. Normaal gesproken kom ik met enorm veel shirts en schoenen naar de baan en is het soms lastig om mijn tas dicht te ritsen, maar na de wedstrijd was hij helemaal leeg. Dat is hoe zwaar deze wedstrijd was."

"Ik speelde niet op mijn best en Felix speelde als een koning. Hij serveerde geweldig en hij gaf me twee sets lang volledig het nakijken. Toen ik 2-0 in sets achterstond, dacht ik bij mezelf: wat zou Novak nu doen? Hij is een van de beste spelers aller tijden samen met Nadal en Federer en zij hebben zo vaak in hun carrière wedstrijden omgebogen."

"Ik zei tegen mezelf dat ik hem er keihard voor moest laten werken. Ik ga hem niks cadeau geven en hij zal tot het laatste punt moeten strijden om mij te verslaan. Met die instelling ging mijn niveau flink omhoog en de regenonderbreking in de tiebreak van de derde set gaf me het gevoel dat het momentum de andere kant op ging."

Tsitsipas

Door zijn zege plaatst Medvedev zich voor de halve finales in Melbourne waarin hij het gaat opnemen tegen Stefanos Tsitsipas. De Griek had vanochtend iets minder moeite in zijn kwartfinalewedstrijd, want hij slachtte de Italiaan Jannik Sinner hard af in straight sets.

AusOpen | Tsitsipas bereikt halve finale na makkelijke zege op Sinner

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Medvedev bereikt halve finale na titanenstrijd met Auger-Aliassime 2 UUR GELEDEN