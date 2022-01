AusOpen | “We worden niet getest” - Zverev vermoedt dat collega's positief op de baan staan

De Grand Slam begon maandag in Melbourne terwijl de stand en het land worden geplaagd door een flinke toename van coronagevallen. Australië hanteert al de gehele corona-pandemie zeer strenge regels, maar ook die keiharde aanpak kon niet voorkomen dat de curve nu snel stijgt.

Ook de tennissers worden niet gespaard. De meeste gevallen deden zich voor bij aankomst Down Under en ook tennissers die weer huiswaarts keren, worden soms positief getest. Ugo Humbert bijvoorbeeld moest zijn vlucht terug naar huis uitstellen. Gek genoeg hoor je tussendoor maar weinig over positieve tests. Het geval-Bernard Tomic was een uitzondering.

Positief bij landing of vertrek

Zverev denkt te weten hoe dit komt en spaart daarbij de organisatie niet. “Als we eenmaal in Australië zijn, worden we niet meer getest. Ik denk dat er bij regelmatig testen veel meer gevallen aan het licht komen”, aldus de Duitser tijdens zijn persmoment na het verslaan van John Millman in de tweede ronde.

“Australië heeft veel meer positieve gevallen dan vorig jaar. Dat wijzen de cijfers uit. We mogen naar buiten en doen wat we willen, dus het is ook logisch dat meer mensen positief zijn. Mijn broer testte kort landing positief en moest in Sydney in quarantaine.”

Persoonlijke bubbel

“Wel meer spelers hebben toen positief getest, maar nu hoor je dat nauwelijks meer. Als je vaker test, komen er meer positieve gevallen aan het licht. Maar dat testen gebeurt niet”, vervolgde Zverev, die zijn eigen reisbewegingen tot het minimale beperkt.

“Ik doe helemaal niets. Ik ben zelfs nog niet naar een restaurant geweest. Ik ben in mijn hotel of ik sta op de baan, op die manier probeer ik een soort bubbeltje voor mezelf te creëren. Ik wil mezelf de beste kans geven om ver te komen tijdens de Australian Open, maar als ik corona oploop, is het gelijk klaar.”

