AusOpen | 19 dubbele fouten deren Sabalenka niet op weg naar derde ronde

Al in de eerste servicegame van Sabalenka werd de toon gezet. De Wit-Russische sloeg maar liefst zes keer een fout op haar tweede service. Mede door negentien onnodige fouten verloor ze de eerste set kansloos met 1-6.

In de tweede en derde set leek de nummer twee van de wereld haar service beter op orde te hebben. Ze sloeg in deze twee sets slechts zeven dubbele fouten. Aangezien ook de Chinese niet kon doordrukken, won ze de wedstrijd nog vrij gemakkelijk.

Langdurige serviceproblemen

Ook in de eerste ronde serveerde Sabalenka al slecht. In totaal sloeg ze in die wedstrijd twaalf dubbele fouten. Ook voor de Australian Open liep het nog niet goed. Bij het WTA-toernooi van Sydney vroeg de umpire of ze fysiek wel in orde was, nadat ze ook daar serviceproblemen kende.

In The Cube van Eurosport analyseren Mats Wilander en Barbara Schett wat de oorzaken kunnen zijn van de zwakke service van de speler die voorheen bekend stond om haar goede opslag. Wilander en Schett benadrukken dat Sabalenka ook veel risico's neemt met haar service, waardoor veel ballen in het net belanden. Ook verwacht Schett dat de Wit-Russische haar opslag in het toernooi nog kan verbeteren.

Sabalenka kreeg voor het toernooi hulp aangeboden van de voormalig Griekse toptennisser Mark Philippoussis. De twee trainden al samen, maar de problemen blijven aanhouden.

Volgende ronde

Het is van belang dat Sabalenka op tijd haar service weer terugvindt. In de derde ronde speelt ze tegen de als 31e geplaatste Marketa Vondrousova.

Volgende ronde

