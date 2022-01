Sinds het afscheid van Kiki Bertens vorig jaar is Arantxa Rus de nummer één van Nederland. Met een steady ranking in de mondiale top70 is de Monsterse sinds 2020 altijd terug te vinden in de hoofdtoernooien op Grand Slam-evenementen.

De Australian Open, die maandag 17 januari van start gaat, is geen uitzondering. Rus speelde één voorbereidingstoernooi, in Sydney, waar ze in de eerste ronde in een absolute thriller tegen wereldtopper Petra Kvitova (WTA-21) nipt verloor.

“Het niveau was erg hoog voor een eerste wedstrijd van het seizoen. Het lag heel dicht bij elkaar, want ik had zelfs twee matchpoints”, zo blikte de 31-jarige speelster terug op haar bijna drie uur durende verliespartij tegen de tweevoudig Wimbledon-kampioene uit Tsjechië. Toen Rus ook in het dubbelspel uit het toernooi lag, zette ze snel koers richting Melbourne.

“Ik heb zaterdag voor het eerst getraind na een korte vlucht. In Sydney waren de banen en ballen hetzelfde als op de Australian Open, dus ik heb daar goed kunnen trainen.” Rus vond er overigens niet de eerste de beste trainingsmaatjes om de puntjes op de i te zetten. “Ik heb met goede meiden kunnen trainen, zoals Garbine Muguruza en Ons Jabeur . Tel daar de wedstrijd tegen Kvitova bij op en je kan zeggen dat ik op heel hoog niveau de Australian Open heb voorbereid.”

Hoog tempo

Tijdens het offseason met haar Spaanse succescoach Julian Alonso en in de sessies met de collega’s in Sydney heeft Rus veel nadruk gelegd op een specifiek spelelement. “Ik probeer veel op hoog tempo te spelen. Zowel met mijn trainer als met de meiden die ik noemde. Het is heel ander tennis dan wat je ziet bij de iets minder sterke toernooien die ik weleens speel.”

Om voor de derde keer in haar loopbaan de tweede ronde te bereiken in Melbourne moet Rus zien af te rekenen met de als 29ste geplaatste Tamara Zidansek, een oude bekende. “We hebben ongeveer anderhalf jaar samen gedubbeld, dus we kennen elkaar goed. Ze speelt graag met haar forehand – inside out en inside in – en met redelijk veel spin. Ze ontregelt ook af en toe met dropshots en netspel. Haar tweede service is oké, maar die is wel aan te vallen.”

De oplettende kijker zal weten dat Zidansek vorig jaar op Roland Garros in de halve finale stond. Is Rus ook in staat tot een dergelijke run op een major? Aan de inzet zal het in elk geval niet liggen bij de altijd afgetrainde lefty, die in 2008 het jeugdtoernooi in Melbourne op haar naam schreef. “Dat zou mooi zijn! Alles kan in het damestennis. Bij elk Grand Slam-toernooi zie je verrassingen.”

Debuut Hartono

De naam van Arianne Hartono in het hoofdschema is in elk geval alvast een aangename vroege verrassing. De 25-jarige speelster kwalificeerde zich via drie zwaarbevochten zeges en gaat voor het eerst in haar carrière uitkomen op een major.

“Het is onwerkelijk dat ik bij mijn eerste poging en eerste keer in Australië het zover heb geschopt. Ik heb er geen woorden voor. Ik moet mezelf nog een beetje knijpen om te beseffen dat ik hier mag zijn”, vertelde de verheugde nummer 191 van de wereld aan de pers na haar overwinning op Jule Niemeier (WTA-130).

De late doorbraak van Hartono heeft alles te maken met haar verleden in het Amerikaanse college-tennis. “Ik heb vier jaar met veel plezier en liefde voor de Universiteit van Mississippi gespeeld. Dat was de tijd van mijn leven. Ik heb daar zoveel geleerd over mezelf, over anderen, over tennis en alles daarbuiten. Ik zou niet de persoon zijn die ik nu ben als ik daar niet naartoe was gegaan. Door niet alleen te focussen op tennis, maar ook te studeren (psychologie, red), wist ik dat ik een completer persoon zou worden”, aldus de welbespraakte speelster met Indonesische roots.

Tussen de oren

Het huidige succes komt niet lang nadat Hartono in september in Luxemburg het ITF-circuit ontgroeide en debuteerde op de WTA Tour. “Ik neem alle jaren dat ik college-tennis heb gespeeld mee als bagage en ook de afgelopen drie tot vier jaar op het profcircuit. Het moest zo zijn dat alle puzzelstukjes nu in elkaar vallen”, verklaart de Meppelse, die veel waarde hecht aan haar mentale capaciteiten en tegelijkertijd vertrouwt op haar sterke technische kwaliteiten.

“Ik wil mezelf niet op de schouder kloppen, maar tennis-technisch was ik altijd al wel in orde. Vooral het mentale aspect, het geloof en vertrouwen in mezelf, heeft ervoor gezorgd dat ik nu hier ben.”

Alle onderdelen zullen op volle toeren moeten draaien om kans te maken op een plek in de tweede ronde. Hartono opent namelijk tegen het twintigjarige toptalent Amanda Anisimova uit de Verenigde Staten.

De voormalig nummer 21 van de wereld (thans afgezakt tot plek 61), stond al eens in de halve finale op Roland Garros en is het seizoen 2022 begonnen met een toernooizege.

