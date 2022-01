Het gebeurde al zeker twee keer bij de vrouwen en nu was Griekspoor aan de beurt om een smash in het honderd te laten lopen. Het blijft blijkbaar toch een onderschatte slag binnen het complete arsenaal. De mislukte smash kwam Griekspoor op een verloren servicebeurt te staan.

De bal stuiterde na de mislukte smash zo raar dat Carreño Busta genoodzaakt was om de netpaal heen te lopen om bij te bal te kunnen. Hij legde de bal vanuit die hoek vervolgens zo onwijs scherp weg dat het een kansloos verhaal werd voor Griekspoor; verloren rally en ingeleverde servicegame.

Ad

Legaal

Australian Open AusOpen | Wow! Korda wint sensationeel punt in matchtiebreak 36 MINUTEN GELEDEN

De actie van Carreño Busta was volledig legaal. Zodra de bal terug stuitert op jouw speelhelft, is het toegestaan om alles te doen en laten, zolang je het net maar niet aanraakt. Griekspoor had even een momentje nodig om dit verloren punt te verwerken.

Waarschijnlijk baalde de Nederlander vooral van zijn eigen gemiste smash, waarmee hij zijn opponent de kans gaf om deze stunt uit te halen. Helaas zat een nieuwe stunt er voor Griekspoor net niet in. Hij dwong de nummer negentien geplaatst tot een vijfsetter, maar kon na ruim vier uur tennis niet meer doorbijten: 3-6 7-6(6) 6-7(3) 6-3 4-6.

WAAR KIJK JE?

De Australian Open wordt tussen 17 en 30 januari gespeeld op de banen van Melbourne Park en vormt een garantie voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Australian Open AusOpen | Wow! Korda wint sensationeel punt in matchtiebreak 38 MINUTEN GELEDEN