Sinds het wegvallen van Serena Williams als alleenheerseres is de WTA Tour verworden tot vruchtbaar jachtgebied voor een grote groep talentvolle speelsters. De afgelopen jaren wordt de buit op Grand Slam-toernooien eerlijk verdeeld en is een brede top komen te ontstaan.

Zo staan er maar liefst veertien speelsters in het hoofdschema op de Australian Open die al eens of meermaals een major wisten te winnen. Naomi Osaka (2019, 2021), Victoria Azarenka (2012, 2013), Sofia Kenin (2020) en Angelique Kerber (2016) weten bovendien hoe het voelt om de titel te pakken op het blauwe hardcourt van Melbourne Park.

Dat gezegd hebbende, is Ashleigh Barty de onbetwiste nummer één van de wereld met een stevige voorsprong op nummer twee Aryna Sabalenka. De Australische en de Wit-Russin zijn de topseeds bij het eerste Grand Slam-toernooi van dit jaar.

Clash Barty-Osaka in eerste week

Na zeges op Roland Garros (2019) en Wimbledon (2021), hoopt Barty op eigen bodem haar derde Grand Slam-titel in de wacht te slepen. Twee jaar geleden schopte de 25-jarige speelster het tot de halve finale, maar werd ze gestuit door latere kampioene Kenin.

Barty heeft al indruk gemaakt dit seizoen, door in week één met groot servicegeweld het WTA-toernooi van Adelaide te winnen en daar af te rekenen met topconcurrenten Iga Swiatek, Coco Gauff, Kenin en Elena Rybakina. Ook in het dubbelspel was ze de beste, aan de zijde van maatje en landgenote Storm Sanders.

Hoewel Barty als topfavoriet aangemerkt mag worden, ligt ze in het bovenste kwart op ramkoers met viervoudig Grand Slam-kampioene en titelhoudster Osaka, die het na haar turbulente en breed uitgemeten seizoen 2021 moet doen met de dertiende positie op de plaatsingslijst. De zwaargewichten kunnen elkaar al in de vierde ronde treffen, wat verreweg de meest opvallende uitkomst is van de loting.

Overigens moet Osaka stevig aan de bak wil ze de laatste zestien überhaupt bereiken. Angstgegner Belinda Bencic, de Olympisch kampioene, wacht mogelijk in de derde ronde, terwijl ook Amanda Anisimova, kersverse winnares bij één van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open, paraat staat om roet in het eten te gooien.

Voor Barty of Osaka ligt in een eventuele kwartfinale een ontmoeting voor de hand met krachtpatser en vijfde reekshoofd Maria Sakkari uit Griekenland of de Tunesische smaakmaker Ons Jabeur, als negende geplaatst.

Muguruza’s tijd

Het tweede kwart mag er ook zijn. Daarin schitteren immers de namen van regerend Roland Garros-kampioene en nummer vier van de wereld Barbora Krejcikova, de nieuwe Spaanse topper Paula Badosa, voormalig Australian Open-kampioenen Azarenka en Kenin en de Amerikaanse tienersensatie Gauff. Dit gezelschap behoort in zijn volledigheid tot de eerder genoemde brede top, waarvan alle leden met overtuiging beschouwd mogen worden als serieuze titelkandidaat.

Hetzelfde geldt uiteraard voor nummer drie van de wereld Garbine Muguruza. De voormalig nummer één van de wereld en ex-kampioene op Roland Garros én Wimbledon voert het derde kwart aan. De Spaanse vedette was al eens dichtbij de eindzege in Melbourne, maar gaf in de finale in 2020 een voorsprong uit handen tegen Kenin.

Muguruza hoopt voort te bouwen op haar overwinning bij de WTA Finals in Guadalajara, het eindejaarstoernooi voor de beste acht speelsters van het seizoen 2021. In de finale van dat prestigieuze evenement versloeg ze Anett Kontaveit, die als zesde is geplaatst down under en in een eventuele kwartfinale revanche zal willen nemen.

Het pad richting die rematch ligt vooral voor Muguruza bezaaid met boobytraps.

Comeback Halep

Wat te denken van ex-nummer één van de wereld Simona Halep, die het jaar aftrapte met het winnen van haar 23ste titel? De Roemeense, finaliste op de Australian Open in 2018, heeft na een jaar vol blessureleed de jacht op een terugkeer in de top10 ingezet.

De dertigjarige speelster is dit jaar als veertiende gerangschikt in Melbourne en zou in de derde ronde uit kunnen komen tegen Emma Raducanu , die eind vorig jaar uit het niets de US Open op haar naam schreef en zodoende de tenniswereld op zijn kop zette.

Ook Arantxa Rus is terechtgekomen in dit gedeelte van het speelschema. De nummer één van Nederland neemt het in de eerste ronde op tegen 29ste reekshoofd Tamara Zidansek, met wie de Monsterse regelmatig ten strijde trekt in het dubbelspel.

De 24-jarige Sloveense maakte vorig jaar grote indruk, door de halve finale te halen in Parijs.

Werk aan de winkel voor Sabalenka

Het vierde kwart is het domein van Sabalenka. De gretige nummer twee van de wereld is al jaren obsessief op zoek naar haar eerste Grand Slam-titel, maar is tot dusver tekortgeschoten. Vorig jaar brak ze wel door op het grootste podium via halve finales op Wimbledon en de US Open.

2022 is echter dramatisch begonnen voor de 23-jarige hardhitter uit Minsk. In voorbereiding op de Australian Open speelde ze twee toernooien, waarbij ze twee keer direct werd geklopt en respectievelijk 18 en 21 dubbele fouten produceerde.

Er is dus werk aan de winkel voor Sabalenka, voor wie het trio lefties bestaande uit ex-winnares Angelique Kerber, US Open-finaliste Leylah Fernandez en Marketa Vondrousova een serieuze dreiging vormt in de eerste week.

Uiteraard mogen toppers als nummer acht van de wereld en voormalig Roland Garros-winnares Swiatek, tweevoudig Wimbledon-kampioene Petra Kvitova en tiende reekshoofd Anastasia Pavlyuchenkova niet ontbreken. Het drietal vult een pittige sectie van het schema, waar ook Daria Kasatkina en Samantha Stosur terug zijn te vinden.

De Australische veterane (37) doet mee met een wildcard en zet na het toernooi een punt achter haar indrukwekkende loopbaan, waarin ze de US Open won, de finale op Roland Garros bereikte en nummer vier van de wereld was.

Einde van een tijdperk

Over veteranen gesproken… Voor het eerst sinds 1997 wordt de Australian Open gehouden zonder deelname van Serena (40) of Venus (41) Williams, waarmee er een einde komt aan een tijdperk. In 2017 won Serena in Melbourne voor het laatst een major, haar 23ste.

In de finale klopte ze destijds — in zwangere toestand — haar oudere zus. Ook op de US Open eind vorig jaar ontbrak het tweetal, waarvan de tennistoekomst met de dag onzekerder wordt.

