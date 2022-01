Nadal en Murray

Terwijl Roger Federer moeizaam herstelt van zijn knieoperatie en negenvoudig kampioen Djokovic rollebollend over straat gaat met de Australische overheid, lijkt het de overige leden van de Big4 voor de wind te gaan. Het betreft natuurlijk Rafael Nadal en Andy Murray, die er ‘gewoon’ weer bij zijn in Melbourne.

Het doorgewinterde duo hoeft voor de verandering geen gezondheidscrisis te managen en verkeert in relatief rustig vaarwater . Nadal en Murray hebben een bewogen verleden op de Australian Open, waar de Spanjaard ‘slechts’ één keer wist te winnen (2009) en de Schot vijf (!) keer onderuit ging in de finale. De man uit Mallorca moest op zijn beurt vier keer buigen in de eindstrijd.

Vooral de 5 uur en 53 minuten durende slijtageslag tegen Djokovic in 2012 zullen weinig fans vergeten zijn. Murray keert overigens voor het eerst sinds 2019 terug in Melbourne. Destijds werd zijn verliespartij in de eerste ronde tegen Roberto Bautista Agut beleefd als afscheidsduel — met bijbehorende uitzwaaiceremonie op de baan — nadat hij met tranen in de ogen had laten doorschemeren niet langer door te kunnen spelen met zijn ernstige heupklachten. Vijf maanden later keerde de vechtjas terug op de baan, met een metalen heup

Met een nieuwe coach (Jan de Witt) aan zijn zijde en een wildcard op zak is Murray een speler om rekening mee te houden op de Australian Open. De ex-nummer één van de wereld heeft de afgelopen seizoenen op momenten laten zien dat hij ook met een kunstheup levensgevaarlijk kan zijn en bereikte in de week voor de Australian Open voor het eerst sinds 2019 een ATP-finale (Sydney).

Voor Nadal, hersteld van een voetblessure en een late coronabesmetting, geldt dat hij na afwezigheid op Wimbledon en de US Open vorig jaar voor zijn Grand Slam-rentree staat. De illustere lefty trapte het jaar af met een titel bij een voorbereidingstoernooi in Melbourne en start derhalve met een goed gevoel aan zijn jacht op Grand Slam-titel nummer 21.

Barty, Muguruza en Halep in hetzelfde schuitje

Wat hebben Ashleigh Barty, Garbine Muguruza en Simona Halep gemeen? De drie wereldtoppers hebben op enig moment de nummer één-positie op de wereldranglijst bekleed en zijn voormalig kampioenen op Roland Garros en Wimbledon.

Terwijl Muguruza (2020) en Halep (2018) al eens de eindstrijd haalden in Melbourne, is de huidige nummer één van de wereld en thuisspeelster Barty tot dusver nog niet verder gekomen dan een halve finale op eigen bodem. Andere speelsters in het schema met twee Grand Slam-titels achter hun naam zijn tweevoudig Wimbledon-kampioene Petra Kvitova en tweevoudig Australian Open-winnares Victoria Azarenka.

Angelique Kerber, in 2016 de beste in Melbourne, heeft drie major-titels bemachtigd gedurende haar loopbaan en hoeft dit toernooi alleen Naomi Osaka voor zich te dulden. De Japanse heeft van alle deelnemers in het vrouwentoernooi de meeste Grand Slam-titels op zak (4).

Uiteraard dient er een sterretje geplaatst te worden bij haar naam, aangezien 23-voudig Grand Slam-kampioene Serena Williams en zevenvoudig Grand Slam-kampioene Venus Williams niet van de partij zijn down under.

Kleine 3 aan zet

Al doet Djokovic er de laatste jaren alles aan om het schip drijvende te houden, valt niet te ontkennen dat het fenomeen van de Big4 verleden tijd is. Na het terugvallen van Murray werd de afgelopen vijf jaar veelal gesproken van de Big3 en sinds het aanhoudende blessureleed van Federer de laatste paar seizoenen zijn Djokovic en Nadal the last men standing.

De drie posities achter nummer één Djokovic zijn tegenwoordig in handen van Daniil Medvedev, Alexander Zverev en Stefanos Tsitsipas, ook wel aan te merken als de ‘kleine 3’. De Rus, Duitser en Griek hebben grote prijzen gewonnen, succes gehad tegen leden van de Big 4 en Grand Slamfinales gespeeld.

Medvedev pakte op de US Open 2021 zelfs de titel, zijn eerste op een major, door in drie sets Djokovic weg te zetten in de finale. Was deze prestatie een incident of het nieuwe normaal? De komende twee weken zullen helpen het antwoord te geven.

Trendsetter Osaka

‘Turbulent’ lijkt een passend etiket voor het voorbije jaar van Osaka. De voormalig nummer één van de wereld startte 2021 met het winnen van de Australian Open, haar vierde Grand Slam-titel. Een maand later ging ze hard onderuit tegen Maria Sakkari in Miami en sindsdien gaat het bergafwaarts met de prestaties en de gemoedstoestand van de best betaalde vrouwelijke atlete aller tijden.

Het dieptepunt was mogelijk haar terugtrekking op Roland Garros, nadat ze haar bezwaren kenbaar had gemaakt ten aanzien van de media in de tennissport in relatie tot de fragiele mentale toestand van de spelers. Ze ontketende een storm en haalde de rest van het jaar niet meer het vereiste niveau om mee te dingen om prijzen.

Het aansteken van het olympisch vuur in Tokio vormde uiteraard nog wel een historisch hoogtepunt voor Osaka en de gehele tenniswereld. Feit blijft dat Osaka in elk van de afgelopen vier seizoen een Grand Slam-toernooi heeft gewonnen (twee keer in Melbourne en twee keer in New York).

Ze kan dan ook met recht de beste hardcourtspeelster van dit moment genoemd worden. Als de (pas) 24-jarige speelster deze trend voortzet in 2022 en wéér een major claimt, evenaart ze het aantal van Maria Sharapova.

Nederlandse inbreng

main draw. Met Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Arantxa Rus en Arianne Hartono heeft Nederland dit jaar vier ijzers in het vuur in het enkelspel. Waar Van de Zandschulp, Griekspoor en Rus op basis van hun ijzersterke resultaten en bijbehorende hoge ranglijstpositie direct zijn toegelaten tot het hoofdschema, bemachtigde nummer 191 van de wereld Hartono via de kwalificaties een ticket voor de

De 25-jarige speelster gaat na drie overwinningen in de voorrondes debuteren op een major. Voor Robin Haase, Jesper de Jong, Indy de Vroome, Lesley Pattinama-Kerkhove en Richel Hogenkamp viel het doek jammer genoeg wel in de kwalificaties. De vier spelers in het enkelspel worden als vanzelfsprekend vergezeld door onze dubbelspecialisten en rolstoelhelden.

