Het is nog altijd niet volledig duidelijk of Djokovic gevaccineerd is of niet, maar alles wijst erop dat dit niet het geval is. Djokovic was vaak openlijk kritisch op het vaccin en weigert duidelijkheid te geven. In eerste instantie dacht men dat dit zou betekenen dat Djokovic het strenge Australië niet in zou komen, maar de regel van medische uitzonderingen bood een oplossing. Veel mensen twijfelen er echter aan of de uitzondering wel verdiend is.

Premier Morrison steekt niet onder stoelen of banken wat hij van de situatie rondom Djokovic vindt. De premier eist dat Djokovic bij aankomst in Australië aantoont dat zijn medische uitzondering valide is. "Als het bewijs onvoldoende is, wordt hij niet anders behandeld dan de rest en zit hij op het eerste vliegtuig naar huis", aldus de premier.

Al met al is Djokovic dus nog niet helemaal zeker van deelname aan het eerste grote toernooi van het jaar. Als Morrison zich aan zijn belofte houdt om Djokovic op een vliegtuig terug naar Servië te zetten, wordt de onrust rondom de tennisser ongetwijfeld nog groter.

Daar komt bij dat het visum van Djokovic werd afgewezen, enkele uren voordat hij zou landen in Melbourne. Zijn team zou het verkeerde type visum hebben ingediend.

Laver vermoedt protest supporters

De Australische tennisgrootheid Rod Laver denkt dat de fans het niet zomaar pikken dat Djokovic een vrijstelling krijgt, nu Australië al twee jaar lang zeer streng is voor zijn eigen bevolking. Hij raadt de Servische nummer één van de wereld dan ook van harte aan om duidelijkheid te verschaffen: ''Het kan wel eens pijnlijk gaan worden. De mensen denken: ja ik wel hem graag zien spelen, maar er is een goede en een verkeerde manier. Als hij een reden heeft, dan zouden wij daarvan op de hoogte moeten zijn.''

Ook Laver zelf heeft zijn vraagtekens bij verlenen van de vrijstelling: "Novak, je bent een geweldige speler en je hebt zo veel toernooien gewonnen. Het probleem kan niet fysiek zijn, dus wat is dan wel het probleem?"

De soap rondom de beste tennisser ter wereld is drie dagen voor het begin van de Australian Open dus nog in volle gang. Maandag 17 januari begint het toernooi

